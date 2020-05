Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Én av tre nordmenn er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom av koronaviruset, viser Helsedirektoratets beregninger.

Dette er personer med underliggende kroniske sykdommer som

Hjerte- og karsykdom

Diabetes

Kronisk lungesykdom

Høyt blodtrykk

Kreft

Eldre over 65 år

I tillegg kan personer med overvekt/fedme ha en høyere risiko for å bli alvorlig syk av koronaviruset.

Mens myndighetene letter på tiltakene, bes disse gruppen om å fortsette å beskytte seg. Det kan for noen bety enda flere uker adskilt fra venner og familie.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke etterlyser tiltak som kan gjøre det litt bedre.

– Vi tenker at vi kunne blitt brukt i langt større grad enn det vi har blitt, sier generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen for Hjerte og lungesyke.

Han mener at når tiltakene mot smittespredningen nå gradvis åpner opp, blir behovet for å beskytte seg større for disse personene.

– Det er mange ute i arbeidslivet med hjerte- og karsykdommer, diabetes, kreft og annet som man må ta særskilte hensyn til. Det må tilrettelegges for dem om de også skal tilbake til arbeidslivet nå, sier han.

Generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Frode Jahren. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Etterlyser tiltak

I Helsedirektoratets vurdering av tiltak mot koronapandemien, skriver de at strategien med å holde smittetallet lavt i høyere grad må rettes inn mot mennesker i risikogruppene.

– I det stor og det hele så har myndighetene gjort en god jobb. Når det gjelder de som hører til i risikogruppen så synes jeg de har snakket altfor mye om disse gruppene, og for lite til dem, sier han.

Landsforeningen for hjerte- og Lungesyke ønsker å komme i dialog med myndighetene om tiltak som kan gjøre det enklere for disse menneskene som er mer utsatt.

– Vi har lyst til å komme i dialog og bidra og etterlyser dette, sier han.

Et felles ansvar

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) påpeker at det er de samme rådene gjelder nå: Vaske hendene og holde avstand, også for risikogruppen.

Han mener rådene som er gitt til folk i risikogruppene er gode.

– Dette er en smitte som for veldig mange av oss er ganske ufarlig. Så når vi gjør alt dette sammen for å unngå smittespredning, så er det blant annet for å beskytte den store risikogruppen, sier helseminister Høie.

Helseminister Bent Høie (H) Foto: Heiko Junge / NTB SCANPIX

Høie tilføyer at dette ikke er et ansvar som de som er i risikogruppen har og tar, men et ansvar samfunnet må ta sammen.

Helseministeren tror vi må forberede oss på å leve med smitteverntiltak i lang tid fremover. Der et av tiltakene er å bli hjemme dersom man blir syk.

– Den inngrodde norske holdningen om at selv om man har litt feber eller er forkjølet så går vi på jobb. Det er ikke noe vi skal holde på med nå, sier Høie.

