Ber Mehl garantere trygg pride

– I dag starter pride. Dessverre er det mange skeive i Norge som føler frykt og utrygghet. Derfor ber vi nå justisministeren om å utstede en trygghetsgaranti, sier Hermstad.

Han møter NRK utenfor London pub, der terroren rammet 25. juni 2022. Hermstad mener storsamfunnet må gjøre mer for å slå ring rundt skeive.

– Myndighetene må stille opp med tilstrekkelige tiltak til at utsatte grupper kan samles og vite at sikkerheten deres blir ivaretatt. Vi ber Mehl om å garantere at politiet skal tilrettelegge for trygge skeive arrangementer.

– Men kan en politiker utstede en slik trygghetsgaranti?

– Hun kan garantere at politiet gjør alt de kan for å trygge og tilrettelegge. Vi har sett at pride-arrangementer er blitt avlyst. Og når mange føler seg utrygge, må hun gjøre alt hun kan for å gjøre det trygt å markere pride, sier han.

Les også Stortingets innstilling om pride-angrepet: Hovedansvaret ligger hos PST

Trusselvurdering

– Både regjeringen, politiet og PST gjør alt vi kan for at det skal være så trygt som mulig å feire pride, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK.

Fakta om terrorangrepet mot pride i Oslo Ekspander/minimer faktaboks * Natt til lørdag 25. juni 2022 ble det løsnet skudd ved utestedene Per på hjørnet og London pub, som er populær blant skeive, i Oslo. * To personer ble drept, og ni personer ble truffet av skudd. Over 20 personer ble lettere skadd i kaoset som fulgte. * 44 år gamle Zaniar Matapour ble overmannet av vitner på stedet før han rakk å ta livet av flere, og han ble pågrepet av politiet på stedet. * 312 personer har status som fornærmet i saken. * I november i fjor ble Matapour tiltalt for grov terrorhandling. 44-åringen nekter straffskyld. Fire andre er siktet i saken. * Aktor har bedt om 30 års forvaring og mener Matapour er tilregnelig. Forsvarer har bedt om frifinnelse og mener Matapour er utilregnelig. * Rettssaken mot den terrortiltalte mannen skal gå fra 12. mars til 16. mai i år. Kilde: NTB

Hun viser til at det i april ble avholdt en trygghetskonferanse spesielt for pride, der en egen trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ble presentert. Konklusjonen lyder:

«PST har per medio april ingen informasjon som tilsier at noen planlegger voldelige angrep mot Pride- og LHBT+-relaterte arrangementer og samlinger i Norge 2024.»

Nå bekrefter PST overfor NRK at bildet er det samme per 1. juni.

– Vi har fortsatt ingen informasjon om at noen planlegger voldelige handlinger mot pride-arrangementer i Norge. Men vi forventer et større antall trusselytringer i forbindelse med gjennomføringen av pride. Vi følger dette veldig tett og har løpende kontakt med alle politidistriktene for å ivareta sikkerheten på best mulig måte, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NRK.

Trond Hugubakken i PST. Foto: Thomas Fredriksen / SIOST/PST

Han sier trusselytringer er hatefulle ytringer eller sjikane, som også kan være under terskelen for det straffbare.

– De aller fleste som fremsetter trusler har ikke til hensikt å gjennomføre det de truer med, men dette er også noe vi følger nøye med på, sier Hugubakken.

Rest-risiko

MDG har varslet en interpellasjon om saken på Stortinget. Hermstad viser til at 25. juni-rapporten reiste spørsmålet om forsamlingsfriheten for skeive er godt nok ivaretatt.

– Nå er det snart to år siden terroren rammet på London pub og i denne gaten. Det vil ta seg ekstremt dårlig ut å avlyse arrangementer, fordi politiet ikke kan garantere for sikkerheten. Den situasjonen må vi aldri mer komme i. Alle som deltar på skeive arrangementer, skal føle seg trygge, sier Hermstad.

– En trygghetsgaranti, er det noe du kan utstede?

– I et åpent samfunn vil det alltid være en viss restrisiko, men politiet og PST gjør masse for at pride skal være så trygt som overhodet mulig over hele landet, sier Mehl og fortsetter:

– Jeg vet at mange i det skeive miljøet har følt på utrygghet og uro. Og jeg er glad for at vi har hatt god dialog om hvordan vi kan jobbe for at man skal kunne føle seg trygg.

PRIDE: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun gleder seg til pride og understreker at politiet og PST gjør sitt ytterste for å sikre en trygg feiring. Her fotografert på Svalbard. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Hun gjentar at det ikke foreligger konkrete trusler mot arrangementene.

– Men at vi vet at de skeive miljøene kan være en del av fiendebildet til ekstreme islamister eller høyreekstreme.

– Hva vil du si til de som måtte føle seg utrygge?

– Det kan jeg forstå. Det har vært noen krevende år etter angrepet i Oslo. Det er mange som har følt mye frykt og redsel. Så kan jeg si at vi gjør alt vi kan for at det skal være trygt å være skeiv og for at pride skal bli en fest og en fin feiring av kjærligheten, sier Mehl.