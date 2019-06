Ber KrF jekke seg ned: – Regjeringen må tillate pils i park

– Det er jo digg å ta seg en pils i parken. Det er ikke alle som har råd til å drikke utepils på Aker Brygge og nyte utsikten der. Da er det fint at man kan sitte i en park og drikke pils uten å frykte bot fra politiet, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til NRK.

Han har satt seg ned i Slottsparken i Oslo, sammen med sin nestleder Lars Brandsås. De mener loven som forbyr dem å åpne en pils i sommersola, er helt korka.

– Dette er et tøyse­forbud. Vi må ikke glemme alle disse små tøyse­forbudene. Det er ikke den største saken for oss, men det er viktig at staten skal blande seg minst mulig i folks liv. Da må vi fjerne idiotiske forbud som forbudet mot pils i park.

– Stopper alt som er gøy

Det har gått halvannet år siden Venstre ble med i regjeringen. Både Unge Høyre og Fremskrittspartiets ungdom har tidligere tatt til orde for det samme. At det fortsatt er forbudt å drikke alkohol i landets parker, forklarer Unge Venstre-lederen slik:

– Det er fordi KrF stopper alt som er gøy her i livet. Jeg skulle ønske det var litt mer gøy i regjerings­plattformen.

For mens Unge Venstre vil ha skål, frykter KrFU skrik og skrål. De vil ikke være med på Unge Venstres pils­preik.

– Parken skal være åpen for alle. Det innebærer at det ikke bør være alkohol der. Det skal være en trygg og god plass for familier og barn, sier leder Martine Tønnessen i Kristelig folkepartis ungdom.

PILSFRI PARK: Pils i park har lenge vært et krav fra flere ungdomspartier. Men med KrF i regjering, har det ikke blitt noe av. Her er KrFU-leder Martine Tønnessen sammen med statsminister Erna Solberg fra partiet Høyre. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Er dere imot alt som er gøy?

– Vi er imot det som vi vet er skadelig for barn og unge og utsatte. Derfor bekymrer jeg meg over at UV-lederen vil kaste dem under bussen for at han skal ta seg en øl i en park, sier hun.

– Må vise hensyn

Hansmark i Unge Venstre mener dagens regelverk gjør vanlige folk til småkriminelle. Han ser for seg en løsning der lokalpolitikerne får bestemme hvilke parker man kan drikke alkohol i, og hvilke som bør være mer familievennlige.

– Vi har en del andre lover som gjør at vi kan stoppe unødvendig fyll og bråk. Det skal ikke plutselig være lov å drikke seg dritings i parken, være høylytt og sjikanere folk. Da bør politiet gripe inn, forklarer han.

– Dette er ingen storstilt liberalisering, men en liten justering. Jeg tror til og med KrF kan se det fornuftige i det, legger han til.

Men Tønnessen har ingenting imot å være flaskehalsen som stanser forslaget.

– Jeg er glad for at vi fører en restriktiv alkoholpolitikk. Vi vet at mange vokser opp med alkoholproblemer i hjemmene sine, og at mange norske studenter har et problematisk forhold til alkohol. Det er viktig at vi fører en politikk som tar hensyn til dem, sier hun.