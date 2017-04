Ber hundeeiere ta hensyn i skiløypa

– Det er viktig å ta hensyn når man har hunden med i skisporet, sier Kaja Ringnes Efskind, kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen.

Norsk Kennel Klub anslår at det er nærmere 500 000 hunder i Norge i dag. Derfor blir det også mange hunder i fjellet når nordmenn valfarter dit i påsken, og skiløypene er for alle - også hunden.

– Det er ikke noe forbud eller grunn til hunden ikke skal være med i løypa, så lenge man viser vanlig høflighet og hensyn, sier Efskind.

Fjellvettregler for hunden

Efskind påpeker at det er båndtvang.

FJELLVETT: Kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, Kaja Rignes Efskind, håper folk også følger fjellvettreglene for hunden. Foto: Vegard Lien / NRK

– Hold gjerne hunden tett inntil når man passerer andre, både for å unngå konflikter med andre hunder, men også av hensyn til folk som kan være redd for hunder.

Men det er ikke bare kjøreregler for hunden i løypa som gjelder, man bør også kunne fjellvettreglene for de firbeinte.

– Mange tenker kanskje ikke over at hunder kan få de samme plagene som oss. De kan bli stive, solbrente, slitne og kalde, sier Efskind.

I FJELLET: Dyrevernalliansen håper at tipsene vil gjøre turene på fjellet hyggelig for både hund og mennesket. Foto: Geir Horndalen

Presses for hardt

Det største problemet i påsken er at gamle hunder presses for hardt av ivrige eiere på ski, ifølge Dyrevernalliansen.

– Selv om hunden din tålte turen for fem år siden, er det ikke sikkert den gjør det i år.

Efskind påpeker at det er viktig å tilpasse turen til hundens fysiske form. Valper og eldre hunder bør man ta ekstra hensyn til.

– Det største problemet er at gamle hunder presses for hardt. De er flokkdyr og vil gjøre sitt ytterste for å følge flokken, dermed kjenner de ikke alltid sine egne begrensninger og presser seg for hardt, sier Efskind og legger til:

– En pekepinn på at hunden er sliten kan være at den henger bak og løper etter. Er hunden halt eller stiv og støl dagen etter er det tegn på turen var for hard.

Sol- og frostskader

Selv om sen påske gir mindre snø er det likevel gode påskeforhold flere steder i landet. Hunder kan, i likhet med mennesker, både bli solbrente og snøblinde av sterk sol og hvit snø.

– Forebygg dette ved å bruke solkrem på lyse partier med lite pels. Hunder som er rosa i huden er mer utsatt enn de som har mørk hud. Det finnes også solbriller for hund hvis hunden er komfortabel med det, sier Efskind.

FJELLVETTREGLER: Unngå at hunden blir utsatt for mye sterk sol og snø. Foto: CARLO BORLENGHI / AP

Ører og nese kan være spesielt utsatt for solbrenthet. Hunden kan også få frostskader, og noen områder er spesielt utsatt, som ører, poter, hale og kjønnsorganer.

– Spesielt små hunder med nær kontakt med bakken blir fort kalde. Bruk dekken ved behov, og når hunden hviler på turen bør den få gjøre det på et teppe.

Valper har ikke samme evne til å regulere kroppstemperaturen som voksne dyr. Får hunden frostskader skal det behandles av veterinær, ifølge Mattilsynet.

Sørg også for å beskytte potene godt. Det finnes både potesalve og krem. Pass på at neglene holdes korte, så de ikke brekker på skaresnø.

Ekstra mat og vann

Det er ikke bare tobeinte som trenger påfyll i løpet av en lang skitur.

– Det er alltid viktig å ta med vann til hunden. Ved lengre turer bør man også ta med ekstra hundemat som er rik på karbohydrater, og da er det viktig at hunden får maten i flere små porsjoner, og ikke alt på en gang, sier Efskind.

SÅRE POTER: Riktig stell av potene er viktig. Foto: Anniken Sande / NRK

Riktig utstyr

I tillegg må utstyret til hunden tilpasses etter behov, slik at det ikke oppstår gnagsår eller skader.

– Hvis hunden skal bære kløv er det viktig at den ikke er for tung, og at den er riktig tilpasset. Og så må man alltid bruke sele når hunden skal trekke, sier Efskind.