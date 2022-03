Ber foreldre sende småsyke barn på skolen

Skolene er tilbake til normalen, men mange stoler står tomme.

I Oslo, Bergen og Stavanger melder PP-tjenesten om en økning i ufrivillig skolefravær (skolevegring) under pandemien som følge av skolestenging og strenge smitteverntiltak.

På Vollebekk skole i Oslo jobber de aktivt for å forebygge fravær hos elevene, blant annet ber de barna komme på skolen selv om de ikke er helt i form.

FOREBYGGE: Silje Hrafa Tjersland mener forebyggende arbeid er avgjørende for å hindre skolevegring. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Skikkelig syke barn skal ikke på skolen, men de som er litt snufs skal komme. Hvis man vender seg til å unngå ubehaget på skolen, kan det fort bli større, sier sosialpedagogisk leder Silje Hrafa Tjersland.

Hun har jobbet med ufrivillig skolefravær i og utenfor Oslo i flere år, og har sett at fravær ofte avler fravær.

TOM HYLLE: I to år har fraværet vært unormalt høyt i skolen på grunn av smittevernregler. (Illustrasjonsfoto) Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Før pandemien hadde Vollebekk skole regler for når barn er for syke til å gå på skolen. Grensen gikk ved feber over 38 grader og oppkast.

– I en lang periode nå har reglene vært diffuse, så nå jobber vi med å snu dette. Det kan være vanskelig for dem som har gått hele skoleløpet sitt under pandemien, sier Tjersland.

GODE RESULTATER: På Vollebekk skole har de, ifølge skolen, ingen alvorlige saker knyttet til ufrivillig skolefravær på barnetrinnet. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

«Uggen» før prøve

Førsteamanuensis ved UIS, Trude Havik, forsker på ufrivillig skolefravær. Hun tror mange unge har kommet inn i et negativt mønster.

Førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret, UIS, Trude Havik Foto: Kristoffer Apall / NRK

– Mange har brukt koronaen for det den er verdt. Det er det ikke tvil om. Hvis du er småsyk ligger du ikke i sengen, men gjør morsomme ting. Da er det lettere å bli hjemme neste dag også.

Havik sier høyt sykefravær kan utvikle seg til skolevegring.

– Hvis man føler seg litt «uggen» før en vanskelig prøve eller fremføring, er det fristende å bli hjemme, men da unngår en å møte det som er vanskelig og fraværet kan øke på sikt.

Hun er bekymret for meldingene om at ufrivillig skolefravær har økt som følge av pandemien.

Illustrasjonsfoto Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Det er viktig at skolene sammen med foreldre, jobber for at alle elever skal ønske å være på skolen. I tillegg må vi følge opp enkeltelever som sliter med å møte opp. Vi må være på samme lag til det beste for hver enkelt elev.

Fraværsgrense for barn

For å tidlig fange opp elever med mye fravær, har Vollebekk skole en egen fraværsgrense. Hvis en elev er borte mer enn 10 prosent i en periode, kontakter skolen foreldrene. Tiltak lages i samarbeid med foreldre og barn.

Illustrasjonsfoto Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Ofte ser vi at tiltakspakkene får snudd saken fordi vi er så tidlig inne og alle er med, sier Silje Hrafa Tjersland.

Rutinene rundt fravær formidles til foreldre allerede fra første trinn, noe hun tror bidrar til et godt samarbeid. Det forebyggende arbeidet, som også handler om tiltak rettet mot skolemiljøet, ser ut til å ha effekt.

Akkurat nå har skolen ingen alvorlige fraværssaker på barnetrinnet.

– Forskning viser en klar sammenheng mellom høyt fravær på barneskolen og dropout på videregående. Det å lære seg å tåle motstand og stå i litt ubehagelige situasjoner, men likevel komme på skolen, er utrolig preventivt.