«Kjære Coop. Tør dere å vise oss turbokyllingene deres?» Slik skal dyrevernsorganisasjonen Anima utfordre dagligvarekjeden.

– Mange bedrifter er allerede i gang med å utfase turbokyllinger, men Coop har hittil ikke tatt noen betydningsfulle skritt. Det er ganske enkelt altfor svakt, sier kampanjeleder i Anima, Niklas Fjeldberg til NRK.

Nå ønsker organisasjonen at dagligvareselskapet skal være mer transparente i hvordan de framstiller kyllingene de selger i sine butikker.

– Coop vil ikke hatt noen problemer med å vise hvordan poteter er produsert. De burde heller ikke hatt noen problemer med å vise hele prosessen til en turbokylling, sier Fjeldberg.

21 dager gamle Ross 308-kyllinger. Kyllingen i midten er død. Foto: Susanna Lybæk / Dyrevernalliansen

I fjor bestemte 7-Eleven og Narvesen å slutte å selge turbokyllinger i sine butikker. Rema 1000 og Joe and the Juice har tidligere gjort det samme.

Hurtigvoksende kyllinger

– Vi er interesserte i at Coop skal være åpne og ærlige om produktene sine. Og Coop viser ikke de ekte forholdene til kyllingene, sier Fjeldberg.

Såkalte «turbokyllinger» er hurtigvoksende kyllinger av rasen Ross 308. De avles for å vokse seg store på kort tid.

Niklas Fjeldberg er kampanjeleder i dyrevernsorganisasjonen Anima. Foto: Anima

I løpet av 35 dager går de fra 50 gram til over to kilo, som i mange tilfeller fører til alvorlige problemer for kyllingene når det gjelder bein og hjertet.

Over ni av ti kan ikke gå normalt i løpet av livene deres.

– Det er flere kjeder som er dårlige og industrien er morbid, men Rema har utfaset bruken av hurtigvoksende kyllinger og Norgesgruppen har tatt små steg, sier Fjeldberg.

– Noen bedrifter som Coop har ikke vist vilje til å endre bruken av hurtigvoksende kyllinger. De anerkjenner til en viss grad problematikken, men ikke vist fram noen planer. De har ikke vist oss noe som helst. Derfor sikter vi mot deres salg av turbokyllinger, fortsetter han.

Hva er turbokylling? Ekspandér faktaboks Turbokylling er hurtigvoksende kyllinger.

Over 7 av 10 kyllinger er hurtigvoksende i Norge i dag.

Produksjonen fokuserer på å være kostnadseffektiv og kyllingene avles til vokse så fort som overhodet mulig.

De vokser fra 50 gram til over 2 kilo på under 35 dager. Deretter slaktes de.

Kyllingene står tett i tett. Tettere enn burhøns.

I et enkelt fjøs er det 30.000 kyllinger. Oppimot 18 kyllinger per kvadratmeter.

Kyllingene blir mer syke enn ellers.

De får gangvansker, pusteproblemer og organsvikt.

Immunforsvaret er så dårlig at de ikke er i stand til å leve utendørs.

Det offisielle navnet på denne kyllingtypen er Ross 308. Kilde: Anima

– Kunder kan velge selv

Senior kommunikasjonsrådgiver i Coop, Knut Lutnæs, svarer på kritikken og er ikke enig med Animas framstilling.

– Vi mener begrepet «turbokylling» eller «monsterkylling» bidrar til en unyansert diskusjon, sier han.

– Coop har i mange år tilbudt flere kyllingprodukter som ikke er fra den hurtigvoksende rasen til våre kunder, slik at de selv kan velge, fortsetter Lutnæs.

Han sier også at dyrevelferdsnivået i Norge er på verdenstoppen og at selskapet er i dialoger med flere velferdsorganisasjoner.

Coop har foreløpig ingen plan for utfasing av de hurtigvoksende kyllingene fremover. Lutnæs mener Animas krav er urealistiske.

– Bytting av rase kan ikke gjøres over natta. Det krever store investeringer og fører til økte kostnader for produsentene og forbrukerne, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Coop, Knut Lutnæs Foto: Kristian Elster

Lutnæs understreker at Coop jobber for bedre velferd av kyllinger. Blant annet påpeker han at Coops hovedleverandør, Den Stolte Hane, ligger på toppen i BBFAW Nordics målinger på dyrevelferd.

– Ville Coop vært åpen for å vise frem hvordan livet til kyllingene dere selger er fra start til slutt?

– Det kan jeg ikke si ja eller nei til. Det er ikke opp til oss, men opp til produsentene. Vi er opptatt av åpenhet, men vi vil ikke pålegge krav til produsentene som kan være inngripende. Det må vi eventuelt komme tilbake til, svarer Lutnæs.

– Vi selger alternativer og vi legger til rette for at kundene kan selv finne informasjonen om maten de spiser. Jeg synes vi gir ganske mye informasjon om hva alternativene innebærer, sier han.

10.000 underskrifter

– Dette er standardsvar fra Coop. De viser til at de også selger saktevoksende raser og nekter for at kyllingene de selger har dårlig velferd. På denne måten prøver de å argumentere seg vekk, sier kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, Kaja Ringnes Efskind til NRK.

De mener også at Coop er verstingene blant dagligvarekjedene når det gjelder kyllingvelferd.

Denne måneden møtte organisasjonen med Coop og ga over 10.000 underskrifter som ber dem slutte å selge Ross 308-kyllingen.

– Vi opplever nå at de begynner å ta alvoret innover seg, sier Efskind.