Ber Brenna avlyse eksamen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Klokken ni starter pressekonferansen der kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) legger fram regjeringens beslutning om eksamen i ungdomsskolen og videregående skole.

Liam Follman Østvik går i tredje klasse ved Amalie Skram videregående skole i Bergen.

Han er ikke i tvil om hva han ønsker og peker på at mye hjemmeskole gir urettferdig læringsgrunnlag for mange elever. Årsaken er ulike forhold for undervisning hjemme.

– Det er personer som sliter veldig mye mer enn andre under pandemien. Disse menneskene kommer til å føle på et ekstra press når de kommer på eksamen, sier han.

Men lektor Liv Cathrine Krogh ved Horten videregående skole er av en helt annen oppfatning:

– Jeg har reagert på det rådet som har kommet fra Utdanningsdirektoratet, som sier at alle eksamener skal avlyses for alle, sier hun, og legger til:

– Jeg mener at i hvert fall noen eksamener kan gå som normalt. Jeg mener man kunne vurdert om elevene kunne gått opp til alle eksamener og selv valgt om de skulle ha med seg karakterene, for eksempel.

Delte meninger

Utdanningsdirektoratet har altså anbefalt regjeringen å avlyse skriftlig og muntlig eksamen i både grunnskole og videregående skole denne våren.

DROPP: AUF-leder Astrid Hoem ber regjeringen droppe eksamen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Saken har siden vært til diskusjon både i Kunnskapsdepartementet og i regjeringen.

Også blant politilkerne er meningene delte.

Dropp eksamen, er det klare rådet fra AUF-leder Astrid Hoem. Hun peker på at eksamen er en sentralt gitt oppgave, men at skoler i ulike deler av landet i år har hatt helt ulike forutsetninger.

– Det er noe grunnleggende urettferdig med at man skal ha en helt lik eksamen over hele landet, når forutsetningene for undervisningen har vært så ulik som den er, sier hun.

Også byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), er klar på at regjeringen bør avlyse eksamen, ifølge NTB.

TILHENGER: Unge Høyre-leder Ola Svenneby vil ha eksamen til våren. Foto: Unge Høyres Landsforbund / NTB

Men Unge Høyres leder Ola Svenneby kommer til motsatt konklusjon.

– Hvis det er sånn at hjemmeskole har vært så inngripende i det faglige utbyttet til dette kullet at det har vært så store forskjeller og så store faglige hull, at man bruker det som argument for å ikke ha eksamen, mener jeg man bommer på poenget:

– Da er det jo kjempealvorlig at norsk skole sender et kull ut til høyere utdanning, eller ut i lære, som de mener ikke har lært det de skal, sier han.

Også Venstre-leder Guri Melby har i klare ordelag advart mot å avlyse eksamen.

Korona-trøbbel

Også i fjor og året før ble alle skriftlige og muntlige eksamener på videregående skole og 10. klasse avlyst på grunn av koronapandemien. For tredje gang har Utdanningsdirektoratet altså landet på at det er riktigst å avlyse.

Direktoratet anbefalte å «avlyse skriftlig og muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen for alle elever i grunnskolen og videregående opplæring».

– Pandemien har nå berørt tre skoleår for elevene. Også i dette skoleåret har smittespredningen og smitteverntiltakene vært betydelige, heter det.

– I områder med høy smitte og strenge lokale tiltak har dette hatt store konsekvenser for elevenes skolehverdag, mens i andre områder har opplæringen vært tilnærmet normal.

Direktoratet peker på at elevene har hatt ulike rammer for opplæring og dermed vil ha ulikt grunnlag for sluttvurdering denne våren.