Ber alle som kommer fra Storbritannia om å teste seg

Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Johan Torgersen.

Helseminister Bent Høie

– Vi ber om at alle som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene, og de som nå ankommer Norge, tester seg for covid-19. Testene vil bli analysert hos FHI for å avdekke eventuelle nye virusmutasjoner, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Johan Torgersen.

Helsedirektoratet skal også vurdere om personer som har ankommet fra Storbritannia siste 14 dager og de som ankommer fremover, skal tilbys PCR-test etter ankomst. I tillegg skal Helsedirektoratet vurdere innstramming i unntaksreglene for karantene for reisende fra Storbritannia.

Vurderer ytterligere tiltak

Helseminister Bent Høie sier myndighetene vurderer strengere regler for de som kommer fra Storbritannia til Norge. Foreløpig minner han om karantenereglene og oppmuntrer til testing.

– Jeg vil anmode sterkt om at alle som har vært i Storbritannia tester seg innen ett døgn fra ankomst og at alle som har vært i Storbritannia de siste 14 dagene og nå sitter i karantene, tester seg.

– Det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at denne virusvarianten spres videre innenlands her i Norge. Det er viktig at alle som har ankommet fra Storbritannia siste 14 dager etterlever karantenereglene. Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak.

Testing fremfor stenging av grensen

Men Folkehelseinstituttet har ikke ennå anbefalt noen stenging av grensene for folk som kommer fra Storbritannia. Derimot anbefaler de en labaratorietest for de som kommer fra Storbritannia.

– Vi har gitt råd til Helse- og omsorgsdepartementet om at vi bør vurdere å gi råd om testing av dem som kommer fra Storbritannia innen et døgn. Også har vi også gitt råd om å se på å skjerpe inn unntaksregler for dem som kommer fra Storbritannia, og sikrer god informasjon og etterlevelse av karanteneregelverket.

Det sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold. Hun mener restriksjonene allerede er strenge, og at forslagene fra FHI vil bidra til at man avdekker eventuell ny smitte tidlig.

Line Vold i FHI anbefaler PCR-test av alle som kommer reisende fra Storbritannia til Norge. Du trenger javascript for å se video. Line Vold i FHI anbefaler PCR-test av alle som kommer reisende fra Storbritannia til Norge.

FHI har intensivert overvåkningen av virus ved laboratoriene, og send ut melding til alle kommunene om å være ekstra på vakt dersom reisende fra England testes.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å styrke informasjonen om karantenereglene til de som kommer eller har kommet fra Storbritannia siste 14 dagene. De skal også vurdere om personer som har ankommet fra Storbritannia siste 14 dager eller som ankommer framover, skal tilbys PCR-test, altså en labaratorietest, etter ankomst.

I tillegg skal de vurdere innstramming i unntaksreglene for karantene for reisende fra Storbritannia.

Nederland og Belgia stanser fly

Nederland og Belgia stanser alle fly fra Storbritannia søndag etter at det ble funnet en ny variant av koronaviruset. Tyskland vurderer å gjøre det samme.

Det er anslått at den nye virusvarianten som nå sprer seg i Storbritannia kan være 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige varianten. England innfører derfor ekstra strenge restriksjoner i områdene der viruset er oppdaget.

Viruset ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom. Det er heller ikke noe som indikerer at ikke vaksinene fungerer like godt mot den nye varianten, bekrefter FHI.

Varianten er også påvist i prøver fra ni personer i Danmark, samt i Nederland og Australia. Så langt er den ikke oppdaget i Norge.

Folkehelseinstituttet gjør nå følgende:

Følger situasjonen nøye sammen med nordiske og europeiske søsterinstitutter og vurderer risikoen for Norge.

Intensiverer overvåkingen av virusvarianter ved å informere de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene og samle inn relevante prøver fra dem.

Informerer kommunene om at de må være særlig oppmerksomme på smitte fra Storbritannia og noterer dette på prøver som sendes laboratoriene.

Orienterer oss om hva leverandørene av tester og vaksiner melder om denne varianten.

