Beordrer kvinner til å bruke heldekkende burka i offentligheten

– Dette er dårlig nytt for kvinner i Afghanistan, sier Kristian Berg Harpviken, seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO, til NRK.

Taliban innførte burka-påbud sist de styrte Afghanistan, fra 1996 til 2001. Nå innfører de påbudet om at kvinner må dekke til ansiktet om de er utenfor huset, ifølge en uttalelse fra deres øverste leder lørdag, ifølge AFP.

– Dette var et forbud som Taliban håndhevet med stor iver da de satt med makten sist. Dette kan bety at vi får se flere vedtak som begrenser kvinners bevegelsesfrihet og deres deltakelse i yrkesliv fremover, sier Harpviken.

Gir næring til opposisjonen

Kai Eide, tidligere diplomat og spesialutsending for FN i Afghanistan, er ikke overrasket. Han sier at dette synliggjør den interne maktkampen i Taliban-bevegelsen.

– Igjen så var det den åndelige lederen, den konservative mullaen Haibatullah som tilhører den sterke fløyen av "landsby-Taliban", som avgjorde et spørsmål, som har blitt diskutert i internasjonale fora flere ganger.

Taliban har også hatt møter i Norge der kvinnespørsmål har blitt diskutert.

Kai Eide tror de nye innskrenkingene i Afghanistan gir næring til opposisjonelle krefter. Foto: Anders Tvegård / NRK

Eide sier at mange kvinner frivillig går med burka i Afghanistan, men kaller dagens Talibanerklæring om å dekke til ansiktet «et tilbakeslag».

- Det glir i gal retning og Talibans ønske om å bli anerkjent internasjonalt blir fjernere og fjernere hver gang det kommer nye innstramminger, sier Kai Eide til NRK.

Eide tror også at de nye reglene gir næring til opposisjonelle krefter i Afghanistan.

Som et telt

Seniorforsker Kristian Berg Harpviken beskriver burka som et heldekkende klesplagg, som er en av de kraftigste formene for tildekking.

– Det er nærmest som et telt. Det er et stramt bånd over hodet, med et tettvevd gitter foran øynene. Det er kun åpning til hender og føtter, og er et klesplagg som fullstendig anonymiserer den som bruker det. I tillegg hindrer det også mobilitet i stor grad, sier han.

Haibatullah Akhundzada, Talibans øverste leder, fikk opplest et dekret under en pressekonferanse i Kabul.

– De burde ha på seg en chadori (heldekkende burka) siden det er tradisjonelt og respektfullt, sier Akhundzada i uttalelsen.

Risikerer fengsling

Ifølge Reuters står det i uttalelsen at en kvinnes far, eller nærmeste slektning, ville bli besøkt og til slutt fengslet hvis kvinnen ikke dekker til ansiktet utenfor hjemmet. I tillegg kan de miste jobben, skriver nyhetsbyrået.

– De kvinnene som ikke er for gamle eller unge, må dekke til ansiktet, unntatt øynene, i henhold til sharia-reglene, for å unngå å provosere menn som ikke er nære slektninger, heter det i ordren, som ble kunngjort på en tilstelning i Kabul lørdag, skriver NTB.

Det står også at kvinner som ikke har viktig jobb utenfor hjemmet «heller bør holde seg hjemme».