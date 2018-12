Politiet sier til NRK at flyet som landet på Kjeller flyplass den 8. oktober i år, hadde mer narkotika om bord enn først antatt.

På bakgrunn av beslagene er siktelsen i saken endret til å gjelde grov narkotikaovertredelse.

– Saken var innledningsvis antatt å gjelde rundt 50 kilo hasj, men etterforskningen viste etter kort tid at saken er mer alvorlig. Beslaget viser seg også å inneholde blant annet betydelig mengder amfetamin og kokain, i tillegg til hasj. Av den grunn er saken overført til avsnittet for annen alvorlig og organisert kriminalitet i Øst politidistrikt, sier politiadvokat Camilla Ek Sørensen til NRK.

Fem personer har vært varetektsfengslet i saken. Da flyet landet på Kjeller flyplass var det tre tyske statsborgere om bord. Disse ble pågrepet og siktet av politiet på stedet.

En av mennene har erkjent straffskyld for smugling, mens de to andre mennene som fungerte som piloter, nekter straffskyld.

Kort tid etter at flyet landet på Kjeller, aksjonerte politiet mot en adresse i Oslo sentrum. Her ble to norske statsborgere pågrepet og siktet.

En av de siktede mennene blir omtalt som en «utelivsprofil» i hovedstaden.

Politiet ønsker ikke å si noe om det har vært kontakt mellom de tre som var i luften og de to som pågrepet på bakken i Oslo.

– Fem personer har vært varetektsfengslet. To sitter fortsatt varetektsfengslet, mens tre personer er løslatt, sier Ek Sørensen.

To av de tyske statsborgerne ble i dag varetektsfengslet i ytterligere fire uker i Nedre Romerike tingrett.

Etterforsker flere flyvninger

Politiadvokaten sier til NRK at de fortsatt etterforsker saken, og at det gjenstår flere avhør og ytterligere tekniske etterforskningsskritt.

Flyet som landet på Kjeller den 8. oktober tok av fra en flyplass nord i Tyskland tidligere den samme dagen.

Hvem som skulle motta narkotikaen når den kom til Norge og om det har blitt foretatt lignende flyvninger tidligere, er to av spørsmålene politiet prøver å besvare.

– Vi etterforsker nå om personene som var om bord i flyet har vært i Norge tidligere, sier Ek Sørensen til NRK.

Her er ruten til småflyet fra Tyskland. Foto: Skjermdump Flightradar24.com

Bekjente

Patrick Neumann er forsvareren til mannens som omtales som en «utelivsprofil» i Oslo. I juni i år la mannen ut et bilde av et småfly på sosiale medier.

Mannen som tidligere har erkjent straffskyld for smuglingen var «tagget» i bildet som ble delt.

Neumann bekrefter at hans klient og den tyske statsborgeren er bekjente gjennom event- og utelivsbransjen.

Klienten hans nekter straffskyld og mener han ikke har noe med saken å gjøre.

– Han ønsker ikke å gi noen kommentar til dette siden saken er under etterforskning, annet enn at han benekter at han har noen form for bestillingsrolle, sier han til NRK.

Vil ikke kommentere

Advokat Jørund Lægland er forsvareren til den eneste av de siktede som erkjenner straffskyld.

Lægland sier til NRK at klienten hans ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet nå som siktelsen er skjerpet.

BESLAG: En koffert full av hasj som var om bord i småflyet. Foto: Tolletaten

Lægland sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere innlegget der hans klient er tagget sammen med den siktede utelivsprofilen.