Bellona-ledelsen trekker seg etter uenighet med Hauge

– Vi har hatt en uenighet med Fredric Hauge som stifter av Bellona om Bellonas vei videre, samt at Frederic har skissert en endring i styringsmodellen i Bellona. Da har vi sett at det blir for store endringer til at vi kan fortsette som en ledergruppe, sier Nils Bøhmer, tidligere daglig leder i Bellona til NRK.

Tidligere daglig leder av Bellona, Nils Bøhmer, trekker seg etter 25 år i miljøorganisasjonens tjeneste. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Det betyr at jeg som daglig leder og de andre tre i ledergruppa går av, fra og med i dag.

I tillegg til Bøhmer satt også Runa Haug Khoury, Anders Strand og Hanna Løvstad i ledelsen sammen med Fredric Hauge.

Ifølge Bøhmer skal det komme en ny ledergruppe på plass i løpet av uka.

– Skilles som venner etter 25 år

– Hva er det som gjør at dere ikke kan fortsette?

– Det er de endringene Fredric ønsker å gjøre i strategien og i organisasjonsformen, som vi ikke er enige med og følte at vi ikke kunne fortsette å jobbe med.

Ifølge den avtroppende daglige lederen har prosessen pågått et par måneder.

– Vi forsøkte å få til en løsning, men fant til slutt ut at vi stod for langt fra hverandre og at vi skulle være enige om å være uenige, og hvertfall jeg skilles som venner etter 25 år, sier Bøhmer.

Takker den gamle ledergruppa

I en presemelding skriver Bellona at:

«Høsten 2017 ble det vedtatt en ny strategi og styringsmodell for Miljøstiftelsen Bellona. Dagens ledergruppe, med Nils Bøhmer som daglig leder, har virket i henhold til denne. Bellonas stifter Frederic Hauge ønsker nå at styret gjennomfører en revisjon av den vedtatte strategi og styringsmodell. Dette har konsekvenser for hvordan virksomheten ledes og med bakgrunn i dette velger ledergruppen i Bellona å fratre fra i dag. Ny ledelse presenteres for organisasjonen denne uken».

Til Nettavisen sier Frederic Hauge at den gamle ledergruppen har gjort en god jobb.

– Det er sånn at vi har hatt en meget flink ledergruppe, og Nils har ledet Bellona i de senere år og gjort en stor jobb. Så er det min jobb som stifter å utfordre organisasjonen til å komme videre. Det har vært en diskusjon om strategi. Jeg har da som stifter sagt at jeg ønsker en revisjon av hvordan denne nye strategien implementeres. Når da Nils etter mange år takker av, er det naturlig at hans ledergruppe fristilles, slik at Bellona kan stifte en ny ledergruppe, sier Hauge til Nettavisen.