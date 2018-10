Bellona-ledelsen trekker seg etter konflikt med Hauge

– Vi har hatt en uenighet med Frederic Hauge som stifter av Bellona om organisasjonens vei videre, samt at Frederic har skissert en endring i styringsmodellen. Da har vi sett at det blir for store endringer til at vi kan fortsette som en ledergruppe, sier Nils Bøhmer, tidligere daglig leder i Bellona til NRK.

I en pressemelding skriver Bellona at ledergruppa fratrer fra i dag og at ny ledelse presenteres for organisasjonen denne uka.

Tidligere daglig leder av Bellona, Nils Bøhmer, trekker seg etter 25 år i miljøorganisasjonens tjeneste. Til NRK sier Bøhmer at det ikke var én sak, men summen av alt som gjorde at han ikke ønsket å jobbe videre i Bellona på grunn av «hans egen personlige integritet». Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Det betyr at jeg som daglig leder og de andre tre i ledergruppa går av, fra og med i dag.

I Bøhmers ledergruppe satt også Runa Haug Khoury, Anders Strand og Hanna Løvstad.

– Skilles som venner etter 25 år

– Hva er det som gjør at dere ikke kan fortsette?

– Det er de endringene Frederic ønsker å gjøre i strategien og i organisasjonsformen, som vi ikke er enige med og følte at vi ikke kunne fortsette å jobbe med, svarer Bøhmer, uten å gå nærmere i detalj.

Til Dagsnytt 18 sier Bøhmer at det ikke var én sak, men summen av alt som gjorde at han ikke ønsket å jobbe videre i Bellona på grunn av «hans egen personlige integritet».

Ifølge den avtroppende daglige lederen har prosessen pågått et par måneder, og beslutningen skal være «gjensidig».

– Vi forsøkte å få til en løsning, men fant til slutt ut at vi stod for langt fra hverandre og at vi skulle være enige om å være uenige, og hvertfall jeg skilles som venner etter 25 år, sier Bøhmer.

Hauge: – Ikke så uvanlig

– Vi har hatt en diskusjon om strategi og implementering, og i den forbindelse, har daglig leder, Nils Bøhmer, som har vært en lang og trofast medarbeider, valgt å slutte.

– Da er det nødvendig å finne en ny ledelse og etablere en ny ledelsesgruppe. Det er ikke så uvanlig at dette skjer en gang i mellom, sier Frederic Hauge til NRK.

Han beskriver det som skjer som en «ærlig sak» og «helt udramatisk».

– Hvorfor ønsket du å endre?

– Det er min oppgave som stifter å bringe Bellona framover, og i denne diskusjonen, har vi funnet ut at det er best at vi skilles. Jeg tror ikke det er så unormalt. Jeg har en klar ambisjon om å bringe Bellona fremover. Den forrige ledergruppa og ledelsen har laget en god plattform for å gjøre dette videre.

Hauge ønsker ikke å gå nærmere i detalj på hva endringene betyr for organisasjonen, og sier det er en intern diskusjon.

– Gode minner

Det er ikke første gang Frederic Hauge har vært i konflikt med ledelsen i Bellona. I 2011 sluttet daværende nestleder Marius Hom etter påstander om uenighet om økonomien, ifølge Klassekampen.

– Er det noe du skulle ha ønsket at du gjorde annerledes?

– Dette har vært en ærlig, grei og ordentlig diskusjon. Jeg står for det som har skjedd her. Jeg er ekstremt takknemlig for de åra jeg har fått jobbe sammen med Nils. Jeg har lært mye, og vi har vært gjennom mye og har mange gode minner. Det er ikke ødelagt på grunn av dette, sier Hauge.