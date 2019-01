Belgisk politi har hentet Majorstua-drapsmannens klær i Norge

– Vi hadde et beslag som var interessant for belgisk politi, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt, Christian Hatlo.

– Hva slags beslag?

– Klærne han hadde på seg da han ble tatt.

Belgisk politi har lenge mistenkt at svenske Makaveli Lindén drepte 58 år gamle Joanna Jostameling i Mechelen mens han var på flukt fra norsk politi, siktet for Majorstua-drapet. Før jul var belgierne i Norge for å ta med seg klær som kan være interessante for deres etterforskning.

NORSK POLITI I DIJON: Her er norsk politi på vei ut av tingretten i Dijon. Med seg har de beslag i forseglede poser. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Beslag fra Frankrike

20 år gamle Lindén ble arrestert i Dijon i Frankrike 23. oktober i fjor. Kort tid senere innrømmet han å ha drept 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen i Oslo. Da norsk politi var i den franske byen for å avhøre ham, tok de med seg flere beslag tilbake til Norge, blant annet klærne Makaveli hadde på seg da han ble tatt. Det er disse klærne som Belgia nå undersøker.

– Jeg kan ikke si noe mer om hva de skal med klærne, sier Hatlo til NRK.

NRK har kontaktet belgisk polit, men de har foreløpig ikke svart.

PÅGRIPELSE: Makaveli Lindén ble pågrepet på togstasjonen i den franske byen Dijon 23. oktober i år. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Les også: Lindéns liv med ran og narkotika



Innrømmet drap i Norge, taus om Belgia

30. OKTOBER 2018: Forsvarer Øystein Storrvik var i Dijon i forbindelse med det første avhøret av Lindén. Foto: Olav Rønneberg / NRK

I avhør med norsk politi, erkjente Lindén straffskyld for Majorstua-drapet. Spørsmål om drapet i Belgia, har han så langt nektet å svare på. Lindens forsvarer, Øystein Storrvik, var i Dijon før jul.

– Jeg snakket med ham om saken i Belgia da jeg var der. Han har nektet å forklare seg om denne, og det er et standpunkt han har holdt fast ved, sier han.

Heikki Bjørklund Paltto ble drept 15. oktober. Johanna Jostameling ble funnet den 24., men kan ha blitt drept allerede den 21., mens Lindén fortsatt var på flukt.

Uttransporteres snart?

Makaveli Lindén skal etter planen utleveres til Norge. Ifølge Oslopolitiet er det meste formelle på plass, men noen dato for uttransportering er ikke satt. Det er heller ikke bestemt hvordan transporten skal foregå.

POLITIADVOKAT: Christian Hatlo sier at det meste formelle for å få Lindén utlevert, er på plass. Foto: NRK

– Vi har ikke tatt stilling til det enda, men før det skjer må vi vurdere hans mentale tilstand. Ut fra den vurderingen må vi finne en forsvarlig måte å gjøre det på, sier Hatlo.

Det er rapportert om at Lindén har vært utagerende i fengsel ved flere anledninger.

Lindéns forsvarer Øystein Storrvik sier at utleveringen kan skje raskt.

– Det eneste som gjenstår er den praktiske gjennomføringen av transporten, har den franske advokaten opplyst til meg. Starten av januar, er det jeg har hørt, men har ikke fått noen dato, sier han.