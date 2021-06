Bekymringsfull virusvariant oppdaget i Norge

Merk deg navnet: C36. Den har ikke fått noe annet navn enda. Men det vil den få. For mye tyder på at vi skal høre mer om den i ukene framover.

– Varianten er en dårlig nyhet, sier Camilla Stoltenberg, direktør i FHI.

– Den har veldig mange mutasjoner knyttet til dette pigg-proteinet, som gjør at vi følger spesielt nøye med på den for å finne ut om den brer om seg, sier Stoltenberg.

Vil vaksinene virke dårligere?

Det er tre ting som FHI nå følger med på:

Er den mer smittsom?

Gir den mer alvorlig sykdom?

Vil vaksinene vi har virke dårligere?

En smitteklynge med C36 ble oppdaget i Viken og Vestfold og Telemark i mai. Viruset har endringer sett ellers i både alfa (tidligere britisk variant) - og deltavarianten (den indiske varianten) og er for øyeblikket rangert som nummer to etter Deltavarianten som nye varianter internasjonalt. C36 har i tillegg flere andre endringer.

Spørsmålet hvor C36 kommer fra er komplisert og sammensatt, sier Stoltenberg.

– Vi har jo sluttet å si hvor de kommer fra. Det viser seg jo at de kommer fra veldig mange steder disse variantene. Men man vet at denne varianten har vært registrert i Midtøsten, blant annet i Egypt, sier Stoltenberg.

Først utbrudd i Trondheim

C36 kommer i to utgaver. En mild variant, og en med svært mange mutasjoner, som gir grunn til bekymring. Den milde utgaven ble identifisert i flere utbrudd i Møre og Romsdal og Trøndelag i mars og april, mens den mer muterte utgaven ga en smitteklynge Trondheim i mars og april, forteller Karoline Bragstad, hun er seksjonsleder og har ansvar for virusovervåking i FHI.

– Dette var resultat av et importert tilfelle fra Egypt. Men utbruddet ble slått ned. Så er det nå i mai kommet en ny importhendelse, med den bekymringsfulle varianten av C36. Vi vet ikke fra hvilket land denne siste importen er kommet, men vi har sett smitte med denne varianten i Viken, Telemark og Vestfold, og et sted mellom 10 og 12 personer kan være smittet, men i en begrenset og veldefinert smitteklynge, sier Bragstad.

Britisk variant dominerer nå

I desember i fjor ble det første tilfellet av den britiske varianten, den som nå heter Alfa, registrert i Norge. den står nå for 93 prosent av de registrerte tilfellene i Norge.

Stoltenberg sier den nye varianten, C36, følges nøye med på for å unngå at den skal få fotfeste, slik den britiske fikk.

– Vi har ikke noe grunn til å tro at vi ikke skal få kontroll på denne nye varianten. Men i og med at det er en nyere variant med mange endringer, så er vi veldig opptatt av å få hel-sekvensert den for å få kontroll på den, og hvordan den sprer seg, sier Stoltenberg.

Kan varianter true gjenåpningen?

Før dagens nye virusvariant C36 ble kjent, var det mest spenning knyttet til hvordan utbredelsen av Delta-varianten, den tidligere indiske varianten, vil se ut.

84 personer har nå fått påvist Delta-varianten. Forrige uke var tallet 52 med den indiske varianten. Det er påvist importtilfeller av Delta-varianten fra India, Spania, Nepal og et mulig tilfelle fra Pakistan og USA. FHI mener de vet om minst 15 importhendelser av denne varianten.

I Storbritannia diskuteres det nå om den planlagte gjenåpningen av landet 21. juni må utsettes, fordi Delta-varianten sprer seg raskt, og også fører til økte innleggelser i sykehus. Kan nye varianter, spesielt Delta, true den norske gjenåpningsplanen?

– Det er dette vi er opptatt av å ha beredskap for å håndtere. Med det tempoet i vaksinasjonene som vi har, samtidig som vi har en del smitteverntiltak, så håper vi vil kunne håndtere denne varianten også. Men sikre er vi jo ikke. Derfor følger vi nøye med på den, sier Stoltenberg.