Bare timer etter at dommen som tar fra ham statsborgerskapet falt i Oslo tingrett mandag er NRK med når Mahad Abib Mahamud går gjennom Grønland i Oslo. Han møter kjente på hvert gatehjørne og det er tydelig at han har sterk støtte i det somalisk miljøet.

– Det er veldig trist at folk som har etablert seg her mister statsborgerskapet sitt. Etter så lang tid. Det gjør noe med tilknytningsfølelsene til somaliere generelt, sier Farhiia Ali (35) til NRK.

Hun var en av mange som kommer med støttende ord til Mahamud som nå vil anke saken til lagmannsretten.

– Det skaper veldig stor utrygghet at du aldri blir norsk. Du tenker på barna dine. Hva om besteforeldre har løyet? spør Ali seg.

En av dem som har fulgt saken i tingretten tett er den 25 år gamle norsk-somaliske psykologistudenten Abdi Said.

– Du kan bli født i Norge, men du blir aldri norsk. Jeg blir sjokkert, det er bare trist, sier Said til NRK.

Frykter norske myndigheter

REDDE: Norsk-somaliere frykter at flere kan miste passet sitt, sier 25 år gamle Abdi Said. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Han sier mange nå er redde for at de uten å mene det er sagt noe «feil» til norske myndigheter.

– Spesielt for oss unge som er oppvokst her og studerer her er det trist å kjenne på at Norge ikke er et land jeg kan føle tilhørighet til. Jeg føler jeg ikke kan slå rot her fordi de når som helst kan komme og prøve å «ta meg», sier Said.

Bashe Musse er talsmann i Somalisk råd og bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet. Han sier mange i det somaliske miljøet er skuffet over dommen.

URO: Bashe Musse er talsmann i Somalisk råd og bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet. Han forteller om uro i det somaliske miljøet etter Mahad-saken. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Veldig mange stiller spørsmål ved hva dette betyr. Jeg tror mange nå uroer seg og jeg vet at flere stadig sjekker posten i frykt for at de skal få brev fra norske myndigheter. Somaliere er overrepresentert i slike saker og mange frykter nå et møte med politiet, selv etter 20 år i landet, og selv om de selv vet at de ikke har gjort noe galt, sier Musse.

Vil ha foreldelsesfrist

Helsingforskomiteen er blant dem som mener det bør innføres en absolutt tidsfrist for når man kan frata noen statsborgerskapet.

Fungerende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) sier til NRK at han mener det ikke er aktuelt med en slik frist og at det ikke kan være slik at Norge skal «premiere de som greier å holde på løgnene sine lengst».

– Debatten om en foreldelsesfrist er prinsipielt viktig, Personlig mener jeg det bør være en terskel, akkurat som det er for annen kriminalitet, sier Musse.