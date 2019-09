Bekymret over at barn bruker skrittellere

Marcus Bjärneroth, kommunikasjonsdirektør, Garmin Nordic:

«Teknologien er nøytral og det er opp til foreldre å forklare og veilede barnet. Klokkene er en mulighet til å oppnå økt fysisk aktivitet, noe vi vet fra forskning at barn ofte trenger. Garmin har fått mange positive tilbakemeldinger på disse produktene, og markedet ønsker dem. Trening sammen med familien er positivt»

Fitbit:

«Hos Fitbit er vårt oppdrag å hjelpe mennesker med å leve sunnere og mer aktive liv ved å gi dem tilgang til data, verktøy, inspirasjon og veiledning for å nå deres helse- og aktivitetsmål. Hva en sunn livsstil innebærer, er individuelt og varierer for de fleste, og på generell basis oppfordrer vi alltid til å oppsøke lege dersom man skulle oppleve helserelaterte bekymringer. Foreldrene vet at statistikken er begrenset og tilpasset barn og unge, noe som betyr at den ikke vil viser funksjoner som kaloriinntak, vekt og kroppsfett. Foreldre kan enkelt justere hvilke faner som vises i Fitbit-appen for å sikre at barnet deres ser den statistikken som foreldrene mener best motiverer dem til å nå sine mål.»