Bekymret for uforsvarlig dronebruk

Det siste året har det blitt registrert 14 hendelser der dronebruk har brutt Luftfartstilsynets regler.

Nå ber politiet om at dronepiloter skal gjøre seg bedre kjent med lovverket, ifølge NTB.

8000 i bot for dronebruk

En dronepilot fikk 8000 kroner i bot etter at han fløy en drone over VG-lista konserten i Bergen 4. juli.

Politiet i Vest politidistrikt oppfordrer dronebrukerne til å forholde seg til regelverket for hobbydroner.

– Droner er potensielt skadelige hvis de faller ned. Tenk deg scenarioet der en drone faller over en folkemengde på 15.000 mennesker som det var på den siste VG-konserten i Bergen, sier stabssjef og fungerende leder for Felles enhet for operative tjenester ved Vest politidistrikt, Gustav Landro til NTB.

Politiet frykter at dronebruk på store arrangementer kan forårsake alvorlige ulykker. Foto: NRK

Strammer inn regelverket

Nyhetsbyrået AP skrev i går at Storbritannia strammer inn reglene for dronebruk etter at flere droner har vært i nærheten av å kollidere med fly.

Dronebruk er også et tema norske piloter er opptatt av. Lederen for Norsk Pilotforbund, Petter Førde, ønsker at regelverket for dronebruk skal strammes inn slik at man får bedre kontroll over dem som opererer dronene.

Lederen for Norsk Pilotforbund, Petter Førde, sier at droner i luftrommet kan utgjøre en trussel for fly. Foto: Privat

– Hvis et fly i høy hastighet får en drone i motoren kan det få alvorlige konsekvenser. Vi ønsker ikke å stoppe dronebruken, for droner er fremtiden, men vi må få på plass et internasjonalt regelverk som gjør at dronene kan sees på radaren og at pilotene er sertifiserte, sier Førde til NRK.

Luftfartstilsynets regler innebærer blant annet at droner skal holde minst 150 meter avstand til folkemengder med mer enn 100 personer.

Ellers skal det holdes 50 meters avstand til enkeltpersoner, biler og bygninger. Det er kun lov til å fly i dagslys og det er forbudt å operere en drone når man har promille.