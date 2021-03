Bekymret for sykehuskapasiteten: – I noen sykehus vil trykket bli veldig høyt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Ja, absolutt. I noen regionale sykehus i Oslo og Viken vil trykket bli veldig høyt, sier Frigessi til NRK.

Den italienske professoren ved UiO sitter i FHIs modelleringsgruppe, som er sammensatt av forskere som bruker komplekse statistiske modeller for å beregne innleggelser og belegg på sykehus de neste ukene.

Det er nettopp frykt for kapasiteten i sykehusene som er noe av begrunnelsen for de strenge smitteverntiltakene som ble innført i går.

I sin anbefaling skriver Helsedirektoratet at sykehusene i Helse sør-øst «har en sterk økning i antall innleggelser. Dersom utviklingen fortsetter, vil kapasiteten kunne sprenges i løpet av få uker».

FULLT: Intensivkapasiteten på Ahus på Lørenskog var sprengt allerede tidlig i mars, uttalte tillitsvalgte ved sykehuset til VG. Foto: Olav Juven / NRK

Også testkapasiteten i Oslo var på strekk nå i helgen.

Svartiden på koronaprøver i Helse sør-øst var oppe i 6 dager, skriver Helsedirektoratet.

Det gjør arbeidet med testing og sporing mye mer krevende.

Professor Frigessi tror sykehusene må forberede seg på enda større pågang i de neste ukene.

BEKYMRET: UiO-professor Arnoldo Frigessi tror flere sykehus vil få stort trykk i ukene fremover. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– Ja, det tror jeg. Antall innleggelser kommer fremdeles til å stige noe nå. Den forverring i innleggelser vi har sett de siste dagene, kommer fra infeksjoner som skjedde for 2–3 uker siden, i slutten av februar. Det var før tiltakene i Oslo. Men så kom tiltakene 2. mars og i går, og det må hjelpe.

Både Viken og Oslo er nå underlagt noen av de strengeste smittevernreglene siden starten av pandemien.

Håpet er at tiltakene i sum klarer å presse reproduksjonstallet ned fra 1.5 til under 1.

Likevel vil det altså trolig ta flere uker før strømmen av nye innleggelser på sykehusene avtar.

– Vi har tiltakene fra 2. mars som ikke er med, og det tar 2–3 uker før man ser dem i innleggelsesstatistikken. Tiltakene Oslo og Viken bestemte i går kommer vi til å se i innleggelsestallene om 3 uker. Begge disse rundene vil redusere reproduksjonstallet (R), men vi vet ikke med hvor mye. Sånn sett er våre fremskrivninger ganske pessimistiske, fordi de antar at R-tallet i fremtiden er det samme som i dag, sier Frigessi.

– På den annen side er andelen av britisk mutert virus på vei opp.

Frigessi legger til at modelleringsgruppa vil offentliggjøre en ny rapport i morgen, med helt oppdaterte prognoser for antallet innlagte.

Mutantvirus gir verre sykdom

De nye virusvariantene kan endre en viktig faktor i regnestykket: pasientene kan bli liggende lenger på sykehus.

Den 10. mars anslo FHI at det nå ville være 180 innlagte pasienter på norske sykehus.

Men fasiten i dag er ifølge Helsedirektoratet 224.

– Det er litt verre enn for noen måneder siden. Vi har nå oppdatert våre estimater om hvor lenge folk blir værende på sykehus. Innlagte er litt lengre på sykehus, og det kan være fordi den britiske varianten er tøffere, sier Frigessi.

Modelleringsgruppen jobber nå med å oppdatere modellen som beregner sykehusinnleggelser med de nye egenskapene til særlig den britiske virusvarianten.

– Estimater fra Danmark og Storbritannia sier at den nye varianten er cirka 50 prosent mer smittsom, og også 50–60 prosent mer alvorlig, altså at smittede har en høyere sannsynlighet for å havne på sykehus. Disse tallene estimerer vi for i Norge også.

– Så egentlig tåler vi færre smittede før det blir et press på sykehusene?

– Ja.