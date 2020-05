Bekymret for høstens skoletilbud

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag 27. april åpnet skolene for barn fra 1. til 4. trinn, og mellom 11. og 15. mai åpnet skolene for alle elever, etter koronanedstengningen 12. mars.

Men etter en og en halv uke er undervisningstilbudet svært ulikt fra skole til skole, og kommune til kommune. Det handler om fortsatt hjemmeundervisning, uteundervisning og undervisning i klasserom.

– Dette er alvorlig på den måten at elevene ikke vil få et fullgodt tilbud. Man kan først og fremst se for seg at elevene vil få et ulikt tilbud rundt omkring i landet, sier leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til NRK.

– Hva gjør det med det likeverdige utdanningstilbudet? Det andre handler om hvilke fagtilbud elvene skal få, hvilket krav til timetall og så videre. Spørsmålet er da hva som er realistisk når de lokale forutsetningene er så ulike, sier Handal videre.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier at hun synes det er vanskelig å finne gode løsninger når det er så rigide regler for de som skal drive undervisning.

– Det er kort tid siden skolene åpnet igjen. Vi er nødt til å følge med fremover og justere kursen underveis for å gi flest mulig barn et best mulig opplæringstilbud, sier Melby.

Bekymret

Signalene fra Utdanningsforbundets medlemmer er at skolene ikke er forberedt på hvordan det kommende skoleår skal organiseres, dersom smittevernreglene opprettholdes som i dag.

– Jeg mener at politikerne bør diskutere hvilke tilbud elevene skal ha krav på fra neste skoleår.

– Er skolene per i dag forberedt på skoleåret som starter i midten av august, ut fra de smittevernreglene vi har i dag?

– Per i dag er skolen ikke forberedt på det. Det henger sammen med at de har vært gjennom to store omstillinger. Først nedstengningen og så hjemmeskole, og nå gjenåpningen av skolene. Det har tatt all den tid de har på å planlegge og gjennomføre. Så nå er jeg bekymret for hvordan planleggingen for neste skoleår skal foregå, sier Handal.

ULIKT: Kunnskapsminister Guri Melby og statsminister Erna Solberg besøkte 11. mai Apaløkka skole i forbindelse med gjenåpningen av skolene. En uke etter åpningen er det store forskjeller mellom kommunene i hvilket tilbud elevene får. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Alvorlig

Tirsdag krevde barneombud Inga Bejer Engh at regjeringen skaffer seg oversikt over hvor mye skolene faktisk har åpnet opp.

– Det er alvorlig, og det er veldig viktig nå å være klar over at retten til utdanning den knytter seg til både til mengde og kvalitet i det tilbudet som gis. Når vi nå hører om så store lokale forskjeller i det undervisningstilbudet som er, så er regjeringen nødt til å gripe inn og få en oversikt over hvordan barns rett til utdanning etterleves ute i Kommune-Norge.

GLADNYHET: Kunnskapsminister Guri Melby håper at smittesituasjonen gjør at det kan åpnes opp for flere aktiviteter for barna fremover. Hun sier det er gladnyhet at det nå blir tillatt for barn med mer kontakt innen fotballen fra 15. juni. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kunnskapsminister Guri Melby sier at det ikke er tvil om at opplæringsloven gjelder fortsatt. Hun vil ikke sette en minstestandard i undervisningen, selv om det er et av kravene fra barneombudet.

– Jeg er redd for å gi en minstestandard, fordi det fort kan bli normen for undervisningen. Det fungerer ikke, så jeg vil si at alle skal strekke seg så langt de kan for å få til en så god undervisning som mulig, sier Melby.