Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Et mye brukt medisinsk apparat som skal oppdage fall i oksygennivå, fungerer dårligere på mørk hud, viser en studie fra forskere ved Universitetet i Michigan.

Britisk helsemyndigheter har i år advart om at apparatet, kalt pulsoksymeter, kan vise for høyt oksygennivå hos personer med mørkere hudfarge.

Viktig koronaverktøy

Disse apparatene har blitt hyppigere brukt under koronapandemien, både på sykehus og privat.

Oksygenmetningen hos koronapasienter kan nemlig synke til farlige nivå uten at det merkes – en tilstand kjent som stille hypoksi.

Her har oksygenmålerne blitt et viktig verktøy. De kan oppdage lave nivåer slik at pasientene får riktig behandling.

En koronaisolert familie i Thailand får lest av oksygennivåer ved hjelp av pulsoksymeter. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Verden over har folk tatt i bruk pulsoksymeter ved koronasykdom. I Norge mangedoblet salget seg til hjemmebruk i de første månedene i pandemien.

Bekymret helseminister

I Storbritannia kommer nå oppfordring om bruk av slike oksygenmålere med et forbehold.

Apparatet fungerer ved å sende lys ned mot underliggende vev for å måle oksygenet i blodet. En rapport fra britisk offentlig helsevesen, NHS, publisert i mars hevder at hudfarge kan påvirke hvordan lyset absorberes.

NHS har rådet pasienter fra etniske minoritetsgrupper til å fortsette å bruke pulsoksymeter, men å rådføre seg med helsefagarbeidere.

Den britiske helseministeren Sajid Javid er bekymret for at koronapasienter kan ha fått dårlig medisinsk behandling. På spørsmål fra BBC i november om han trodde pasienter kan ha dødd av covid-19 på grunn av feil i pulsoksymetre svarte han:

– Jeg tror muligens, ja. Jeg har ikke alle fakta.

Storbritannias helseminister Sajid Javid krever en undersøkelse av om minoriteter har blitt uforholdsmessig rammet ved koronasykdom på grunn av innebygd bias i medisinsk utstyr. Foto: Toby Melville / AP

Javid krever en uavhengig gjennomgang av om medisinsk utstyr er effektivt uavhengig av pasientens etnisitet.

Spørsmålet er om dette og annet medisinsk utstyr er kalibrert for pasienter som er lyse i huden, og at de derfor ikke nødvendigvis gir korrekte verdier hos alle.

Pulsoksymeter Ekspandér faktaboks Et pulsoksymeter måler oksygennivået i blodet. Det er et mye brukt medisinsk apparat, som bidrar til å oppdage fall i oksygennivå.

Apparatet festes vanligvis som en klype på fingeren, og måler i løpet av sekunder både pulsfrekvens og oksygenmetningen i små blodkar under hudoverflaten.

Pulsoksymeter brukes i mange ulike situasjoner, der overvåking av oksygenmengde er viktig. Det gjelder for eksempel hos pasienter under narkose eller ved respiratorbehandling.

Pulsoksymetri kan også brukes på barn. Da måles det ofte på føttene ved at en sensor teipes fast til huden. Kilde: SNL

Ikke kjent i Norge

Statens legemiddelverk, som er tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge, har ikke fått inn bekymringer om slike apparat.

– Legemiddelverket er ikke kjent med at det har vært noen hendelser knyttet denne problemstillingen ved bruk av pulsoksymeter i Norge, skriver seniorrådgiver Ole Benny Østby til NRK.

Han forklarer at regelverket for medisinsk utstyr stiller krav til at diagnostisk utstyr og utstyr med en målefunksjon skal designes og framstilles slik at det er tilstrekkelig nøyaktig, presist og stabilt for den tiltenkte bruken. Gjenværende risiko skal informeres om.

I Norge har det ikke blitt meldt om svikt eller bekymring om pulsoksymetre til Legemiddelverket. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Teknologien i pulsoksymetre baserer seg på at utstyret sender lys med to ulike bølgelengder gjennom huden og måler forskjellen i lysabsorpsjon mellom blod med og uten oksygen. Det er kjent at enkelte medisinske tilstander og fysiske forhold kan påvirke denne typen målinger og produsentene skal advare og informere om eventuelle begrensninger og forholdsregler i bruksanvisningen, skriver Østby, som sier de vil se på dette videre.

– Vi har et tett europeisk samarbeid og Legemiddelverket vil undersøke problemstillingen med myndigheter i øvrige EU/EØS- land for å høre om andre land har mer informasjon eller konkrete saker.