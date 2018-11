Bekymret for abortendring: – Vil innskrenke kvinners rettigheter

Statsminister Erna Solberg har sagt at de kan forhandle om abortloven for å få KrF med i regjeringen. Venstres Abid Raja har også åpnet for å justere lovteksten.

KrF ønsker å fjerne paragraf 2c, også kalt «Downs-paragrafen» (se fakta).

Paragraf 2 c i abortloven Ekspandér faktaboks Abortloven lister opp flere grunner til at en nemnd kan innvilge abort etter uke 12. Paragraf 2. c er den eneste som sier noe om barnet, og ikke om mors situasjon.

Den sier at svangerskapsavbrudd kan skje når «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Motstanderne kaller dette en «sorteringsparagraf» fordi den åpner for at fostre kan velges bort på bakgrunn av sine egenskaper.

Paragrafen har også blitt kalt «Downs-paragrafen». Beregninger fra Medisinsk fødselsregister viser at omtrent 90 prosent av foreldrene velger å avbryte svangerskapet dersom fosteret har Downs syndrom.

En løsning kan være å justere lovteksten. Noe som har vært skissert er å fjerne paragrafen som gir rett til abort hvis barnet har alvorlig sykdom, og samtidig styrke kvinnens rettigheter.

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) advarer nå mot denne endringen.

– JURK er veldig bekymret for disse endringsforslagene. Vi tror at hvis man endrer loven på denne måten, vil det innebære en innskrenkning av kvinners abortrettigheter, sier fagrådgiver Ingeborg Fjeldstad.

JURK drives av viderekommende jusstudenter, og tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp.

VG omtalte fredag at Høyre har en skisse til løsning klar. Den går ut på at dagens paragraf 2 c erstattes med en ny paragraf som baserer seg på at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

– Tilleggsbelastning for kvinnen

– Slik loven er i dag er det en medisinsk og teknisk vurdering. Hvis man endrer på ordlyden, vil det kanskje føre til at flere kvinner vil vurderes etter bestemmelsens bokstav a eller b (se fakta), som handler om kvinnens livssituasjon og mulighet til å ta vare på et barn. Da tror vi i JURK at flere kvinner blir nødt til å møte opp i nemnda for å argumentere for hvorfor de ikke har anledning til å ta vare på et barn, sier Fjeldstad.

Dette sier loven om abort etter uke 12 Ekspandér faktaboks Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når: a) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom; b) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon; c) det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet; d) hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 312, 313 og 314, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302 og 314; eller e) hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad. Det står også i loven at kvinnens evne til å ta vare på barnet og hennes egen vurdering av situasjonen skal veie tungt.

Kravene til grunn for innvilgelse av svangerskapsavbrudd skal øke med svangerskapets lengde. Kilde: Lovdata

Ingen kvinner har møteplikt i nemnden, men alle har møterett. JURK mener kvinnen får en tilleggsbelastning når hun må bevise at hun vil havne i en sårbar situasjon.

– Hun må blottlegge seg mer, hun må argumentere for at det går utover helse, økonomi eller livssituasjon. Og dette er noe helt annet enn å sende inne en søknad der man skriver at man er gravid med et alvorlig sykt barn, sier Fjeldstad.

Høie forsvarer mulig lovendring

Helseminister og Høyre-nestleder Bent Høie vil ikke være med på at en lovendring vil svekke kvinner abortrettigheter.

– Målet er å ta vekk det som oppleves som en diskriminerende del av abortloven, og samtidig sette en ny og viktig barriere mot sorteringssamfunnet, sier han og understreker:

– Dette skal ikke gå på bekostning av kvinners rettigheter, og sannsynligvis vil like mange av dem som søker om abort etter denne endringen, få abort som nå.