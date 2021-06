Totalt ni personer er pågrepet i politiaksjonen «Trojan Shield»

Tirsdag ble den internasjonale politioperasjonen «Trojan Shield» gjort kjent for verden. I går ble det også kjent at blant de pågrepne var åtte fra Norge.

Nå er det totalt ni pågrepne i flere distrikt, sier Jonas Fabritius Christoffersen, kommunikasjonsrådgiver i Kripos til NRK.

Innlandet politidistrikt bekrefter at tre av dem er tatt i Innlandet. De ble pågrepet i mai.

To litauiske menn pågrepet

Politiinspektør, Odd Skei Kostveit bekrefter overfor NRK at to av de ni som er pågrepet, er pågrepet i Sør Øst politidistrikt.

– Det er pågrepet to litauiske menn. En i Porsgrunn, og en i Tønsberg. De er siktet i en grov narkotikasak, sier Skei Kostveit.

De to mennene ble pågrepet på mandag. Ifølge Skei Kostveit var pågripelsen helt udramatisk. De to mennene er avhørt og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag.

– Vi ber i første omgang om to uker i varetekt.

Kostveit bekrefter at pågripelsene kom som følge av informasjon fra den pågående Trojan Shield-etterforskningen. De to er siktet i samme sak.

De tre personene fra Innlandet som er tatt nå er sikta og de er varetektsfengslet på grunn av bevisforspillelsesfare, melder politiet i Innlandet.

De er sikta for grov befatning med narkotika, melder politiet i ei pressemelding.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke uttale oss noe ytterligere på nåværende tidspunkt, sier påtalefaglig etterforskningsleder, Mari Lauritzen Hasle.

Kripos vil ikke utelukke ytterligere pågripelser.

«Trojan Shield»

Under aksjonen ble over 800 kriminelle i 16 land er pågrepet. Politioperasjonen skal ha ført til at over 100 drap er avverget, hvorav 10 drap er avverget i Sverige.

– Dette har vært den mest avanserte internasjonale politioperasjonen mot organisert kriminalitet til nå, sier Jean-Philippe Lecouffe, nestleder i Europol.

Operasjonen som fortsatt pågår, er ledet av amerikanske FBI, det føderale australske politiet AFP og Europol.

Hemmelig politiapp

Det føderale australske politiet har sammen med amerikanske FBI i hemmelighet drevet en kryptert kommunikasjonsplattform kalt ANoM, der aktørene har kommunisert, ifølge ABC News.

Kriminelle ble drevet til å ta i bruk ANoM etter at politiet stanset en annen kryptert plattform.

Den krypterte appen har vært brukt på over 12.000 enheter brukt av over 300 kriminelle syndikater i over 100 land. Over 27 millioner meldinger er samlet og vurdert over 18 måneder.

Det er denne informasjonen som gjør at politiet denne uka kunne aksjonere over hele verden.