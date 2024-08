Bekrefter at britisk kjendisblad har eksklusive rettigheter til prinsessebryllupet

Ukebladet har sikret seg bilderettigheter til bryllupsarrangementene, slik NRK kunne avsløre i går.

Det er ventet et stort presseoppbud fra både inn- og utland til Geiranger når prinsesse Märtha Louise gir sitt ja til Durek Verrett lørdag 31. august.

Bryllupet er privat. Men når nummer fire i arverekken til den norske tronen gifter seg, vekker det likevel betydelig offentlig interesse.

Vil ikke dele innholdet med offentligheten – kjendisbladet «skal dekke hver detalj eksklusivt»

Valvik opplyser i en pressemelding at gjestelisten og detaljer rundt programmet og innholdet ikke vil bli delt med verken offentligheten eller pressen, ettersom bryllupsfesten er et privat arrangement.

«Det er selvfølgelig gledelig at så mange ønsker å delta i feiringen. Denne store interessen stiller imidlertid svært høye krav til kapasitet, sikkerhet og logistikk. Vi har derfor valgt å inngå en eksklusiv avtale om dekning av vielsen og festen med HELLO! Magazine,» skriver Valvik.

Også Hello Magazine bekrefter på sine nettsider at de har eksklusive rettigheter til bryllupet.

«Märtha Louise, datteren til kongen og dronningen av Norge, og hennes forlovede Durek Verret gifter seg om under to uker – og Hello! er glade for å kunne kunngjøre at vi skal dekke hver detalj av vielsen eksklusivt i vårt magasin, på våre nettsider og i sosiale medier i samarbeid med vår søsterpublikasjon Hola!», heter det der.

Vil ikke oppgi pris

Det er ikke kjent hvor mye ukebladet har betalt for rettighetene.

NRK har spurt Valvik om rettighetene er solgt og i så fall hvor mye Hello Magazine har betalt. NRK har også spurt om gjestene er informert om avtalen med det britiske ukebladet.

– Vi kommenterer ikke på innhold i avtalen eller annet rundt den, svarer Valvik.

– Jeg er veldig glad for å være i Hello! og Hola!, de har alltid nydelig fotoseanser, sier prinsesse Märtha Louise selv til ukebladet.

– Vårt bryllupssted i Geiranger er veldig vakkert og spesielt for meg, og jeg ser veldig frem til det.

Også Durek Verrett er glad for avtalen paret har inngått med kjendisbladet.

– Jeg setter virkelig pris på å være i disse bladene. Jeg har lest artiklene deres og føler at de virkelig forstår meg og Märtha, sier han.

Begrenset tilgang for offentligheten

I pressemeldingen fra Valvik kommer det frem at øvrig presse vil få en begrenset tilgang til bryllupet.

Pressen og offentligheten får på bryllupsdagen se brudeparet når de kommer ut for å hilse på lokalbefolkningen etter vielsen.

I tillegg vil ett eller flere bilder av brudeparet med familien vil bli sendt ut i etterkant.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal gifte seg utendørs på Vinjevollen i Geiranger. Sletten ligger ved siden av Hotell Union, der bryllupsfesten holdes. Foto: Astri Husø / NRK

Britisk konge-slektning fikk kritikk for å selge bryllupet

Det har tidligere vakt reaksjoner når kommersielle aktører har kjøpt rettigheter til et bryllup med kongelig kobling.

Publikum og presse fikk et glimt av de nygifte Peter Phillips og Autumn Kelly da de forlot kirken, men rettighetene til bildene fra vielsen og festen hadde paret solgt. Foto: SHAUN CURRY / AFP

Da britiske Peter Phillips, sønnen til kong Charles’ søster prinsesse Anne, giftet seg i 2008, solgte han de eksklusive bilderettighetene fra vielsen og mottakelsen til Hello Magazine for 500.000 pund.

Det tilsvarer nesten 7 millioner kroner med dagens kurs.

– Ettersom gjestelisten besto av hele Peter Phillips familie, deriblant mormor dronning Elizabeth, satset Hello stort og brukte nesten 60 sider på bryllupet, har den svenske kongehuseksperten Roger Lundgren sagt til NRK.

Det er ikke kjent om og hvor mye Hello Magazine har betalt for rettighetene til prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts bryllup.

Dronning Elizabeth var en selvskreven gjest da barnebarnet Peter Phillips giftet seg. Foto: POOL / Reuters

Etter bryllupet til Peter Phillips i 2008, kom kritikken fra blant andre parlamentsmedlemmer, som reagerte på at noen i familien tjente penger på dronningens tilstedeværelse.

– Saken fikk sterk kritikk. Det er alltid problematisk hvis personer som har en kongelig kobling, kan anklages for å profittere på sitt slektskap, sa Lundgren.