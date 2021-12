Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mange bedrifter er bekymret når de igjen må sende sine ansatte på hjemmekontor. For å hindre spredning av koronavirus, er arbeidsgivere nok en gang pålagt å sørge for at ansatte jobber hjemmefra, dersom dette er mulig.

I en fersk undersøkelse fra NHO svarer så mange som seks av ti bedriftsledere at de nå er bekymret for de ansattes motivasjon og effektivitet. Og de største bedriftene er mest bekymret.

Skuffelse

Elisa Elmies har fast arbeidsplass i leiligheten som hun kun bruker når hun jobber. Foto: Helge Tvedten / NRK

– Når du fikk høre at man igjen må tilbake på hjemmekontor - hvordan var det?

– Det er jo tungt. Den siste tiden hadde jeg begynt å se noen kollegaer igjen. Det er en stor bedrift og jeg har bare møtt en brøkdel av folkene. Det er veldig trist, sier Elisa Elmies.

Hun er 30 år gammel og var ferdig utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim i 2018. Våren 2020 opplevde hun - som så mange andre - at arbeidslivet brått forandret seg.

I dag har hun lært seg å jobbe alene, men håper det snart er over. Det er ensomt, forteller hun.

– Det skal ikke vare for alltid. Jeg må bare ta i bruk alle mine små knep igjen, sier hun.

Lister og system

Det viktigste for Elisa Elmies for å holde ut på hjemmekontor, er listene. Hun vil gjøre en god jobb og skriver lister med oversikt over det hun skal gjøre i løpet av dagen.

– Det er klassiske «to-do-lister» egentlig. Jeg skriver kanskje «husk å skrive e-post til Kåre, gatewayen fungerte fordi..."....

På den måten blir det lettere å måle progresjon, forteller hun.

– Så prøver jeg å dele dagen opp i bolker. Da er det kjekkere å jobbe.

Bedriftsledere er bekymret

Bedriftsledere er bekymret for hva hjemmekontor gjør med de ansatte, viser NHOs medlemsundersøkelse.

Nina Melsom er direktør for arbeidsliv i NHO. Foto: Moment Studio NHO / Moment Studio

– Så mange som seks av ti bedrifter er bekymret for hva hjemmekontor gjør i forhold til motivasjon og trivsel for de ansatte. De er rett og slett litt redde for at de sitter mye alene. Omtrent like mange er bekymret for at det går utover effektiviteten og produktiviteten til de ansatte, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og forhandlinger i NHO.

Utdrag fra NHOs undersøkelse der over 2000 bedriftsledere har svart:

Med en ny runde med påbud om hjemmekontor, frykter du følgende:

Redusert trivsel, motivasjon og arbeidsmiljø for dine ansatte? Årsverk Total Opp mot 9 10-49 50 eller flere Ja 61% 46% 64% 74% Nei 33% 44% 31% 23% Vet ikke/ikke relevant 6% 10% 5% 3% 61% av alle - og 74% av de store bedriftene - frykter redusert trivsel, motivasjon og arbeidsmiljø for sine ansatte.

Lavere effektivitet? Årsverk Total Opp mot 9 10-49 50 eller flere Ja 56% 44% 58% 65% Nei 40% 50% 38% 33% Vet ikke/ikke relevant 4% 6% 4% 2% 56 % av alle - 65% av de store bedriftene - frykter lavere effektivitet.

At det blir vanskeligere å få ansatte på kontoret så mye som du ønsker i en normal situasjon? Årsverk Total Opp mot 9 10-49 50 eller flere Ja 33% 23% 32% 46% Nei 59% 65% 61% 49% Vet ikke/ikke relevant 8% 13% 7% 5% 33% frykter at det blir vanskeligere å få de ansatte tilbake til kontoret så mye som de ønsker, når vi er tilbake i en normalsituasjon.

– Vi som ledere må slutte å avlyse

Tove Selnes er HR direktør i Storebrand. Fra stuen i Asker utenfor Oslo organiserer hun arbeidsdagen. Det blir mange møter på Teams i løpet av en dag. Foto: Helge Tvedten / NRK

Fra sin stue i Asker utenfor Oslo er Tove Selnes i full sving som HR direktør i Storebrand. Derfra holdt hun også sin juletale på Teams. Hun snakket om viktigheten av å fortsette arbeidet, selv om man ikke kan møtes.

– Vi som ledere må slutte å avlyse, og heller gjøre det digitalt eller gjøre det beste ut av det. Jeg tror folk er veldig lei av at det er så mye som blir avlyst, og så rammer det kanskje litt ulikt.

Hun er opptatt av at kollegaer og ledere nå må følge hverandre tett opp i forhold til hvordan man har det.

– Vi må sikre at motivasjon og energi blir holdt oppe, selv om vi blir isolert fra hverandre.

– Hvordan tar folk den nye beskjeden om hjemmekontor?

– Jeg tror veldig mange ble skuffa. Man hadde gledet seg til mye hyggelig og sosialt i desember, og kjente på hvor godt det var å være tilbake sammen med kollegaene. Nå må man igjen klare seg uten praten ved kaffemaskinen og gode workshops, sier Selnes.

Hjemmekontor i femte etasje

Elisa Elmies føler seg heldig som har både jobb og egen leilighet. Likevel har alt blitt annerledes enn hun tenkte.

I dag hender det at hun kryper opp i sofaen og er med på et møte, selv om hun som regel jobber fra kjøkkenet.

Det er bedre nå enn i sommer da solen varmet gjennom vinduene i femte etasje og det ble over 30 grader inne.

Det hender Elisa Elmies kryper opp i sofaen og er med på et møte, men det skjer bare hvis hun skal lytte. Skal hun delta aktivt, sitter hun på arbeidsplassen sin på kjøkkenet. Foto: Helge Tvedten / NRK

– Hvordan er det å skille arbeid og fritid når man jobber hjemme?

– Det er jo en del vanskeligere enn når man er på jobben og alle går klokken fire eller fem fordi man allerede er hjemme. Jeg har forsøkt å skille ved at jeg aldri rydder kontoret. Jeg vet noen gjør det, men for meg, når jeg reiser meg fra kjøkkenet og setter meg i sofaen, da har jeg fri.

Slik er det i alle fall som oftest.

Her er Elisa Elmies oppskrift for å klare seg på hjemmekontor:

Hun står alltid opp tidlig. Hun sminker seg og kler på seg pent tøy før arbeidsdagen starter. Hun lager en liste med dagens gjøremål. Hun har en fast kontorplass i leiligheten som kun brukes når hun jobber. Hun har det kaldt i leiligheten for å jobbe best mulig. Hun går litt og strekker seg så ofte hun kan. Hun hører på musikk innimellom. Hun bruker ofte en Smiley eller hyggelig melding i e-post for å tvinge småpraten til å bli digital. Hun tar pauser og er med på digitale kaffemøter. Hun melder seg som frivillig der hun kan og var blant annet konfransier på den digitale juleavslutningen.