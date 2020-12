Bedrifter melder om vekstbrems og uvanlig stor usikkerhet

Norske bedrifter over hele landet tror at veksten i næringslivet vil flate ut, med en gradvis opptrapping mot våren, ifølge Norges Bank undersøkelse, Regionalt nettverk.

«I denne runden er det uvanlig mange bedrifter som venter uendret aktivitetsnivå fremover, og andelen er langt høyere enn i de tidligere rundene i år.» Skriver sentralbanken om tilbakemeldingen.

– Klart svakere enn ventet

Da undersøkelsen ble gjennomført i slutten av oktober og begynnelsen av november, var smittekurven på full fart oppover. Den delvise nedstengingen av flere av landets største byer var også i gang.

Den første covid-19-vaksinen med lovende resultater fra Pfizer, ble kjent 9. november.

«[Bedriftene] betegner usikkerheten som mindre enn i vår, men fortsatt uvanlig stor, og utviklingen fremover vil avhenge mye av smittetall og gjeldende smitteverntiltak.»

– Det kan vi kjenne oss igjen i. Det er ingen som vet. Vi har en pandemi som vi ikke kjenner det videre forløpet på, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets, og fortsetter:

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Foto: Berit Roald / NTB

– Det var litt svakere enn det vi hadde forventet. Når det er sagt, er vi enige i vurderingen av at i tiden som kommer vil vi unngå et fall. Men budskapet er mager vekst de neste seks måneder, og det er knyttet til smittetiltakene som er innført nå. Det legger et lokk på aktiviteten, sier hun.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen mener tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført, kan ha vært avgjørende for stemningsrapporten.

– Det var klart svakere enn vi ventet. For det første rapporterte bedriftene om lavere vekst i høst enn det vi mener de har hatt. Vi vet at brutto nasjonalprodukt-tallene har vært ok, industriproduksjonen har kommet seg, ledigheten har kommet seg og detaljhandelen har vært sterk. Bedriftene har undervurdert veksten de siste månedene etter vår vurdering, og det skyldes at kvartalet sluttet med dårlige nyheter, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets. Foto: Lise Åserud / NTB

Bygg- og anlegg vil nedbemanne

Bedriftene tror nå at nordmenn vil kjøpe færre tjenester, men bruke pengene på å handle flere varer. Særlig gir grenserestriksjonene er sterk opptur for butikker som selger mat i Norge.

I varehandelen venter bedriftene å øke bemanningen moderat, men samlet tror bedriftene at flere vil miste jobben eller bli permittert de neste tre månedene fordi smitten øker.

Bransjene som planlegger nedbemanning, er bygg og anlegg, oljeleverandører og kommune- og sykehussektoren.

Generelt tror bedriftene at investeringene i privat næringsliv vil fortsette å falle, mens veksten vil trekkes opp av at staten bruker mer penger.

Bedrifter er særlig negative til hvor lang tid det vil ta før vareflyten ut av landet er normal igjen, og ser ingen vekst i eksporten de neste seks månedene.

Ser renteoppgang i 2021

Når sentralbanken skal vurdere nivået på styringsrenten, gir Regionalt nettverk viktig informasjon om hvordan situasjonen er i norsk økonomi, sett fra bedriftenes ståsted.

Styringsrenten har vært på rekordlave 0 prosent siden i vår, og har gitt bedriftene billigere lån. Signalene fra bedriftene, taler for at renten må fortsette å være lav i tiden som kommer, mener Haugland.

– Så lenge økonomien strever såpass som den gjør, uten utsikter til betydelig forbedring, da skal styringsrenten holdes i ro, sier hun.

Hun tror Norges Bank kan fremskynde renteoppgangen til slutten av neste år, istedenfor 2022. Men da må flere forhold klaffe: Vaksinene må rulles ut tidlig neste år og gi et solid løft i norsk økonomi. I tillegg må boligprisene fortsette å stige kraftig.

– Det vil i så fall være tidligere enn Norges Bank selv tror nå, som i sine prognoser har antydet andre halvår 2022. Vi holder en knapp på at det kan komme før. Denne rapporten har en horisont seks måneder, og understreker behovet for svært lav rente, sier hun.

Andreassen tror Norges Bank ser lysere på situasjonene enn bedriftene.

– Jeg tror Norges Bank har anslag på en annen planet enn det bedriftene rapporterer. Hvis nettverket var bedre, og signaliserte at økonomien var på rett vei i tillegg til at boligmarkedet er råsprekt, da ville det ligget til rette for å signalisere tidligere renteøkning enn 2022. Jeg tror fortsatt utfallet blir tidligere renteoppgang, men nettverket gir ingen pekepinn i den retning.

Undersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, og er basert på intervju med ledere for over 300 bedrifter. Bedriftene som intervjues skal speile norsk næringsliv, både geografisk og etter sektor.