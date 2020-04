Bedrifter håper på krisehjelp – professor mener ordningen er en tabbe

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg kommer til å søke om pengestøtte i den nye portalen, sier Anni Byskov, daglig leder for Annis pølsemakeri.

Hun lemper poser med pølser, lammekjøtt og delikatesser ut fra varebilen. Koronakrisen har ført til at salget fra forretningen i fjellandsbyen Ringebu stupte.

Bedriftslederen kjører nå til områder hvor kundene bor. NRK treffer henne på en parkeringsplass i Bærum hvor hun har levert varer til hyttekunder som vanligvis oppsøker forretningen i Ringebu.

Byskov er spent på den nye portalen for kontantstøtte som regjeringen og Skatteetaten etter planen skal lansere fredag.

Gjennom portalen kan bedriftsledere som har tapt minst 30 prosent av omsetningen søke om å få dekket inntil 80 prosent av faste kostnader som husleie, vann og strøm.

Virksomheter som ble tvangsstengt av myndighetene kan få inntil 90 prosent av kostnadene.

Mangler godkjenning

Men regjeringen har foreløpig drøyd med å love et konkret tidspunkt for lansering av portalen, årsaken er blant annet at de foreløpig ikke har fått på plass såkalt ESA-notifikasjon.

– Vi har god dialog med ESA for å finne avgrensninger som ivaretar hensyn som er viktige for oss og er i tråd med statsstøtteregelverket. Vi tror og håper godkjenningen vil komme på plass i løpet av dagen, opplyser kommunikasjonssjef i Finansdepartementet Therese Walen til NRK fredag morgen.

Så snart forskriften er på plass vil departementet komme med mer informasjon om når portalen blir åpnet, men også det vil skje kort tid etter at ordningen er godkjent, opplyser Walen.

KRITISK: Professor Ragnar Torvik i samfunnsøkonomi på NTNU mener at kontantstøtteordningen ikke stimulerer bedrifter til nyskapning i krisetider, men heller at de stenger ned virksomheten Foto: Therese Lee Støver

Kritiske til ordningen

– Utformingen av kontantstøtten er en tabbe. Den straffer bedriftene som evner å omstille seg og finne på nye ting for å holde omsetningen oppe ved at de blir fratatt støtten, sier professor Ragnar Torvik i samfunnsøkonomi på NTNU.

Torvik viser til at bedrifter som stenger ned virksomheten kan få støtte, mens virksomheter hvor ledelsen er kreativ og finner nye løsninger å tjene penger på, og som gjør at de taper mindre enn 30 prosent av omsetningen, ikke vil få noe støtte.

– Det kan være noen bedrifter som tjener mer på å kutte tilbake aktiviteten og sette folk på porten istedenfor å prøve å holde aktiviteten oppe og holde folk i arbeid. Det blir dyrt å gjøre noe bra, det er et dårlig insentiv, sier Torvik.

Han har sammen med professor Halvir Mehlum fremmet denne kritikken i i innlegg hos Nidaros og Agenda Magasin.

NTNU-professoren frykter at kontantstøtten bidrar til reduksjon av aktivitet og at bedrifter slukker lyset for å få økonomisk støtte. Han mener det vil være skadelig for samfunnet i den situasjonen vi står i nå.

Både LO og Olav Thon har tidligere kritisert næringslivs-tiltakene.

Ikke tid til millimeterrettferdighet

Næringsminister Jan Tore Sanner (H) tilbakeviser kritikken.

– Vi har ikke tid til høringsrunder og millimeterrettferdighet. Kompensasjonsordningen har blitt utviklet i ekspressfart. Det er mulig vi ikke treffer perfekt på første forsøk, men den kommer fort nok til å hjelpe veldig mange av dem som nå sliter med å få endene til å møtes, skriver Jan Tore Sanner i en e-post til NRK.

Sanner forteller at regjeringen vi vurdere behovet for justeringer etter hvert, blant annet endringer som kan bidra til å forsterke insentivene for å få aktiviteten opp dersom den økonomiske situasjonen og smitteverntiltakene gir grunnlag for det.

Svært mange bedrifter sliter og arbeidsledigheten er på få uker blitt rekordhøy. Kontantstøtten er kjærkommen for næringslivet. Regjeringen har satt av 20 milliarder kroner i månedlig kontantstøtte til et næringsliv i krise. Det er disse milliardene bedriftene kan søke støtte om gjennom portalen.

KRISELØSNING: Olaf Thommessen, adm. dir i SMB Norge mener portalen vil være en effektiv løsning for bedrifter i koronakrise, men han ønsker seg flere og mer målrettede tiltak fremover, blant annet støtte for kostnader til å beholde nøkkelpersonell. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Forbedringspotensiale

Administrerende direktør Olaf Thommessen næringslivsorganisasjonen SMB Norge er uenig i kritikken fra NTNU-professoren, han tror ikke bedriftene vil spekulerer i å stenge ned virksomheten for å få mer pengestøtte.

– 40 prosent av medlemsbedriftene våre sier at de sliter og frykter at det kan gå konkurs. At det skal bli så enkelt og søke om støtte og få penger raskt på konto, vil hjelpe mange virksomheter. Ordningen er god, og vi skal jobbe for at den skal bli enda mer tilpasset virkeligheten, sier Olaf Thommessen.

Thommessen mener at kontantstøtten burde utvides til å gjelde støtte til lønnskostnader for nøkkelpersonell, og at et slikt tiltak ville hindre permittering.

Begge butikkene som familien til Anni Byskov driver er åpne, men restauranten og kafeen i Ringebu er stengt, og hun har måtte permittere noen ansatte.

– Vi har nok tapt en til halvannen million kroner bare i påsken, men vi greier oss og skal komme oss gjennom dette. Det blir spennende å se hvordan den portalen kommer til å fungere, og hva vi kan få i støtte, sier Anni Byskov.

