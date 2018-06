Bedrageritiltalt par etterlot Airbnb-leiligheten strøken – alarmen gikk først tre år senere

Onsdag kunne NRK fortelle at et par i 30-årene er tiltalt for ID-tyveri og grovt bedrageri i en sak med 58 fornærmede. Paret benyttet seg av flere metoder for å få tak i personopplysninger, blant annet leide de leiligheter via Airbnb.

– Etter at jeg så saken på NRK og så at dette kunne være koblet til Airbnb-leiligheter, kom jeg på at sønnen min hadde leid ut leiligheten sin via Airbnb for noen år siden, sier Hege Bentzen.

Hun er selv en av de fornærmede i den kommende rettssaken, og ringte sønnen og ba ham sjekke hvem han hadde leid ut til.

– Jeg kjente navnene på de tiltalte. Sturla sjekket, og fant ut at de hadde leid hos ham like før vi ble svindlet.

Kjøpte flybilletter

Høsten 2015 fikk Bentzen og ektemannen en kredittvurdering i posten. Hun stusset over brevet og ringte kredittvurderingsselskapet. Der fikk hun opplyst at vurderingen var foretatt i forbindelse med et kjøp av flybilletter til Roma.

– Vi hadde ikke kjøpt noen flybilletter dit, og da jeg etter noen dager fikk en melding fra Norwegian hvor det sto «Welcome on board», skjønte jeg at vi var utsatt for et svindelforsøk.

Ekteparet anmeldte forholdet, men hvordan svindlerne hadde fått tak i opplysninger om dem, visste de ikke. På den tiden hadde de refinansiert et lån og ventet et brev i posten. Bentzen trodde kanskje det var måten de hadde kommet over personopplysningene deres på. Men det fant de aldri ut.

– Vi prøvde å følge opp saken, og ringte politiet for å høre hvordan det gikk, men etter et halvt år fikk vi beskjed om at saken var henlagt. Det er sånn som ofte skjer. Vi tok det til etterretning og tenkte egentlig ikke mer over saken før vi ble innkalt som vitner i straffesaken mot paret.

– Bør kontakte alle

Bentzen synes Airbnb nå bør kontakte alle som har leid ut til paret.

HYGGELIG PAR: Sturla Bentzen Sand husker det bedrageritiltalte paret som hyggelige og ryddige. Han hadde ingenting å utsette på dem. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Det var ikke i mine tanker at svindelen og utleie-forholdet kunne kobles til hverandre. Jeg synes det er rimelig å gjøre folk oppmerksomme på at de har leid ut til noen som i andre sammenhenger har svindlet utleiere, sier hun.

Ryddig leilighet

Sønnen hennes, Sturla, husker kjæresteparet godt. Han forteller at det var kvinnen som tok kontakt via Airbnb.

– Hun var veldig hyggelig, blid og imøtekommende. Leiligheten var ryddig og uten skader da jeg kom tilbake, sier han.

Sturla forteller at de ikke hadde noen mistanker om at noe var galt før moren hans ringte denne uken.

– «Alarmen gikk» da jeg fant navnet til den bedrageritiltalte kvinnen på uteleiehistorikken.

– Jeg begynte å lete rundt i leiligheten etter opplysninger om foreldrene mine – om det var dokumenter her som kunne knyttes til dem. Nederst i en skuff fant jeg gamle lånepapirer fra da jeg kjøpte leiligheten i 2010. Der sto personnumrene og adressen deres.

Sturla synes det er ekkelt å tenke på at fremmede har vært i leiligheten hans, og at de kan ha gravd i skuffer og skap på jakt etter opplysninger med den hensikt å svindle dem.

– Jeg har gått igjennom min egen bankhistorikk for å se om jeg kunne ha vært utsatt for svindel, men det har jeg ikke funnet.

Kjøpte av svindlerne

Ifølge den svært omfattende tiltalen mot kjæresteparet utga de seg for å være Hege Bentzen da de bestilte en flyreise for to personer fra Oslo til Roma til en samlet verdi av 12.361 kroner.

Billettene skal deretter ha blitt lagt ut for salg på Finn.no under et annet navn, og ble kjøpt av Romyna Abornoz.

NRK har vært i kontakt med Abornoz. Hun forteller at hun kjøpte en tur/retur-reise på Finn for 1.200 kroner.

– Jeg var student da, og var på utkikk etter billige billetter til Roma for å være til stede på en konsert. De var gyldige og passet perfekt til den helgen konserten var.

Stanset på flyplassen

På Oslo Lufthavn gikk hun igjennom sikkerhetskontrollen og forbi taxfreebutikkene.

– Alt gikk helt fint til jeg skulle gå om bord. Da blinket det rødt. Så kom to sivile politifolk og trakk meg til side. De stilte mange spørsmål, blant annet om hvordan jeg hadde fått tak i billettene.

– Jeg var veldig naiv, men handlet i god tro. Heldigvis fikk jeg hjelp av mamma, som kjøpte en ny flybillett til meg.

Abornoz er innkalt som vitne i saken, som er ventet å komme opp for retten til høsten.

Parets advokater bestrider ikke at de leide leiligheter via Airbnb, og at de har funnet opplysninger der, men ønsker ikke å kommentere saken før rettssaken starter.

Airbnb har ikke svart på NRKs spørsmål om saken.