Båt med ti personer har gått på skjær i Eigersund

To personer skal være skadet etter at en båt gikk på et skjær i Eigersund fredag kveld.

Begge er ved bevissthet. Ingen av dem skal være alvorlig skadet, opplyser operasjonsleder i politiet Rune Tallaksen.

Politiet meldte om ulykken klokken 22.15.

Søker fortsatt i området

Klokken 23.13 melder Hovedredningssentralen (HRS) at det fremdeles ikke er avklart om alle som var om bord er gjort rede for.

Politiet fikk først opplyst at det var ti personer om bord i båten.

– Det kan se ut som det heller er snakk om ni, sier operasjonsleder i politiet John Ask like før klokken 23.40.

– Det vil pågå aktivt søk mens vi får bekreftet at det faktisk var ni personer, for å være på den sikre siden, legger han til.

Politiet jobber med å kartlegge hendelsesforløpet. De er blant annet i gang med å avhøre de som var om bord i båten.

– Høy hastighet

– Det er snakk om en fritidsbåt med flere personer om bord som har gått på et skjær i høy hastighet, sier vakthavende redningsleder Hovedredningssentralen Hans Jakob Gulliksen.

I en oppdatering klokken 22.30 skriver politiet at båten har blitt tauet inn til land. Ambulanse er på stedet.

Redningshelikopter og luftambulanse er i området. En annen båt kom først til stedet, og bisto den havarerte båten.

Det er ikke rapportert om noen som er savnet.