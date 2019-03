Bashe Musse vraket på Aps valgliste

Bashe Musse har vært bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti siden 2011, og har vært norsksomalieres fremste talsmann.

Somaliere er den største innvandrergruppen fra ikke-vestlige land i Norge.

Han har sittet i bystyret i to perioder, og ønsket gjenvalg. Men nominasjonskomitéen i Aps største lokallag har ikke ført Musse opp på listen over kandidater til høstens lokalvalg.

– Komiteen begrunner ikke hvorfor noen ikke nomineres, det hele er en totalvurdering, sier Espen Barth Eide, valgkomiteens leder i Oslo.

– Har NRKs saker om Musses dobbeltkommunikasjon om koranskoler hatt betydning?

– Det har jeg ingen kommentar til.

I mai i fjor sa kilder i Arbeiderpartiet til NRK at saken om koranskoler trolig ville få konsekvenser for Musse når kandidater skulle nomineres til lokalvalget.

Trodde ikke på koranskole-ungdommene

Musse var en av de første til å kommentere NRKs avsløringer i 2017 om hvordan norsk-somaliske barn og unge sa de hadde blitt sperret inne, slått og lenket på såkalte koranskoler. Han utrykte forferdelse over det barna fortalte.

I et intervju med somalisk TV i fjor sa Musse derimot at han ikke trodde på det barna fortalte:

«At to voksne mennesker bytter på å slå barn som er bundet fast, kan jeg ikke tro. Men dette er historien som har blitt solgt til det norske folk. Det er vanskelig å forsvare seg mot dette ettersom media virker å være ensidig, men jeg tror ikke at dette forekommer.»

Musse mente NRKs oversettelse ikke var riktig. Også andre norsksomaliere tvilte på oversettelsen. NRK oversatte derfor intervjuet fire ganger, utført av fire forskjellige oversettere. Oversettelsene var i hovedsak like.

Da NRK konfronterte Musse med det, sa han at han trodde på historiene til barna og ungdommene.

– Ingen barn skal utsettes for vold verken i Somalia eller Norge. Jeg mener det er grusomt å se de historiene barn forteller i innslagene til NRK, men er glad for at dette blir avslørt, sa Musse.

Musse i dag: uklokt

I en mail til NRK skriver Musse at dette er uklokt av Ap å ikke nominere han:

«Det er hverken bra for Arbeiderpartiet eller for det somaliske miljøet. Jeg tror vi kan miste et stort velgergrunnlag. Jeg har allerede møtt og blir kontaktet av en god del velgere som reagerer kraftig på at jeg ikke har fått fornyet tillit.»

Han tror ikke sakene om koranskolene har hatt noen betydning.

Arbeiderpartiets leder i Oslo, Frode Jacobsen, ønsker ikke å kommentere at Musse vrakes fra lista. I fjor kalte han Musses uttalelser for sjokkerende. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Oslo Arbeiderpartis leder Frode Jacobsen kalte i fjor Musses uttalelser dobbeltkommunikasjon. I dag vil han ikke kommentere at Musse ikke står på Aps liste.

– Men det har ikke skjedd noe i saken som gjør at jeg vil endre mine uttalelser fra mai i fjor, sier Jacobsen til NRK.

