Basehopper døde etter landing i innsjø

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding lørdag morgen.

– Vi fikk melding om at en person hadde utført et basehopp og havnet i Oppstrynsvatnet. Det var folk på stedet som fikk brakt mannen opp på land. Han ble så brakt til sykehuset i Førde av at redningshelikopter, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt til NRK lørdag morgen.

Han opplyser at den omkomne mannen er i 20-årene. Politiet fikk melding om ulykken klokken 00.01 natt til lørdag.

Brukte vingedrakt

Mannen skal ha brukt en såkalt vingedrakt da han landet i vannet.

– Vi har fått opplyst at det var to personer som hoppet sammen. Den ene har av en eller annen årsak havnet i vannet, sier Samsonsen.

Han forteller at politiet har opprettet undersøkelsessak og at saken vil bli etterforsket videre av politiet i Nordfjord.

Politiet jobbet lørdag morgen fortsatt med å varsle de pårørende.