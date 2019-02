Barnevogn ble truffet av is fra tak

Det var i Hjelms gate på Frogner i Oslo at en isblokk raste ned fra taket søndag kveld. Isen traff en barnevogn hvor det lå en liten gutt.

Heldigvis var kalesjen på barnevognen oppe, og skjermet dermed gutten for det meste av isen. Han fikk et sår på nesen og et rødt merke på brystkassen.

– Barnet ble lettere skadd, men har det tilsynelatende bra nå, sier operasjonsleder i politiet Gjermund Stokkli.

Fortsatt rasfare på stedet

BRANNVESEN: Politi og brannvesen jobber på stedet, siden det fortsatt er rasfare i området. Politiet vil etterforske saken. Foto: Hans Jørgen Solli / NRK

Både politi og brannvesen rykket ut da de fikk melding om hendelsen.

– Det er fortsatt rasfare der, så politiet er på stedet. Brannvesenet har sperret av området, og prøver å få fjernet restene av is og snø på taket, slik at vi unngår ytterligere ulykker her.

Det var ikke gjort noen merking med rasfare-skilt i området, ifølge politiet.

– Det er gårdeierens ansvar å få merket dette, slik at man unngår ulykker, påpeker Stokkli.

Politiet vil nå etterforske saken.

– Vi vil opprette etterforskning her, siden et barn har blitt lettere skadet. Så får vi se hva som utfallet blir av det.