Det var høsten 2019. Foreldrene hadde akkurat fått den vonde beskjeden om at de trolig kommer til å miste omsorgen for sine to småskolebarn. Få timer seinere dro familien på fire i all hast ut av landet.

– Vi hadde fulgt familien over tid. Høsten 2019 vurderte vi at det ikke lenger var mulig å gjøre nok i familien. Det sier barnevernleder i Nordre Follo kommune, Berit Jacobsen.

VILLE HA FAMILIEN TILBAKE: Barnevernleder i Nordre Follo, Berit Jacobsen. Foto: Knut Are Tornås

Kommunen ville derfor overta omsorgen. Siden det ikke var noen akutt fare for barna, ble foreldrene informert om at kommunen ville kreve omsorgen, før saken ble sendt til Fylkesnemda for barnevern. Det er den nemda som avgjør slike saker:

– Foreldre har rett på å vite hva vi gjør til enhver tid og vi skal ikke holde tilbake, sier Jacobsen.

Uventet motstand

Barnevernet forsøkte å få kontakt med familien og få barna tilbake til Norge. Uten hell. De mente derfor at barna ble ulovlig tilbakeholdt i utlandet. Men, da de ba om hjelp til å få dem hjem fikk de uventet motstand.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), er ekspertene på området. De mente at så lenge barna ikke ble ulovlig bortført fra Norge, kan ikke Norge kreve dem tilbakelevert etter Haag-konvensjonen 1980.

To viktige internasjonale avtaler om barnevern: Ekspandér faktaboks

1. Haagkonvensjonen 1980 om internasjonal barnebortføring (barnebortføringskonvensjonen) Regulerer internasjonalt samarbeid i saker der barn er ulovlig bortført til en annen stat.

Skal sikre rask retur av barn som er ulovlig bortført til eller tilbakeholdt i utlandet, for å gjenopprette en etablert situasjon som forelå forut for den ulovlige bortføringen eller tilbakeholdelsen. 2. Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn Regulerer internasjonalt samarbeid for å sikre beskyttelse av barn i internasjonale situasjoner Inneholder blant annet regler om anerkjennelse og fullbyrdelse av vedtak og dommer i andre stater, slik at norske avgjørelser kan fullbyrdes i utlandet. Fullbyrdelse etter denne konvensjonen krever ikke ulovlighet. Bufdir er sentralmyndighet og bistår i saker etter begge konvensjoner. Kilde: Bufdir

Bufdir ville heller hjelpe med å få det norske vedtaket gjennomført i utlandet, etter en annen Haag-konvensjon (se faktaboks over).

VAR KRITISK: Kristin Ugstad Steinrem, avdelingsdirektør internasjonale tjenester i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barnevernet i Nordre Follo kommune ville uansett kjøre saken og fikk omsorgen for barna av Fylkesnemda. Foreldrene anket og saken ble behandlet i flere runder i rettsapparatet.

Høyesterett tar saken

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Etter over to år ble saken endelig avgjort av Høyesterett i slutten av januar. De mener det var ulovlig av foreldrene å holde tilbake barna i utlandet, fra tidspunktet Fylkesnemnda hadde fattet vedtak om omsorgsovertakelse, selv om det var lovlig for foreldrene å reise fra Norge da de gjorde det. Bufdir hadde med andre ord hatt en gal lovforståelse.

Selv om Bufdir i utgangspunktet var uenig, vil de nå endre måten de gir råd til barnevern i andre kommuner som kan havne i samme situasjon:

– Det er klart vi forholder oss til avgjørelser fra Høyesterett selv om vi mener den strider mot formålet i Haagkonvensjonen 1980, sier Kristin Ugstad Steinrem i Bufdir.

Hun legger til at de nå vil se nærmere på dommen, men frykter den også vil få betydning for saker mellom to foreldre, ikke bare barnevernssaker. Og at slike saker vil kunne bli ansett som straffbar bortføring.

Flere saker

Bufdir bekrefter også at saken fra Nordre Follo ikke er unik, og at de i andre saker har gitt det samme rådet.

Barneombudet mener dommen er viktig og at den sikrer barns rettsikkerhet:

– Med denne dommen sier Høyesterett at barnevernet kan fortsette å behandle en sak, selv om foreldrene tar barna med seg ut av landet. Forutsetningen er at barna hadde fast bosted i Norge og at tilbakeholdelsen i utlandet er ulovlig, sier Mathias Lia Nordmoen fagrådgiver i Barneombudet.

GLAD FOR DOMMEN: Mathias Lia Nordmoen, fagrådgiver og jurist i Barneombudet

Usikkerhet om barnas framtid

Det har gått over to år siden foreldrene mistet omsorgen for sine to barn, men de er fortsatt i utlandet. Nå skal lagmannsretten behandle saken på nytt. Foreldrenes advokat, Johannes Wegner Mæland, sier de fortsatt mener de aldri har gjort noe ulovlig i denne saken:

– De håper jo at de skal beholde omsorgen for barna sine, og vil kjempe for det.

Barnevernleder i Nordre Follo, Berit Jacobsen, vil ikke si noe om hvordan de vil stille seg til saken når den nå kommer opp igjen. De håper uansett at dommen vil bedre rettssikkerheten for barn som havner i en slik situasjon i framtida:

– Forhåpentligvis får denne dommen også en konsekvens at foreldrene velger å ikke ta med barna ut av landet, sier Jacobsen.