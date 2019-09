Barnetrygda øker med 300 kroner i måneden. – Ingen ting å juble for, mener tobarnsmor

En av Kristelig Folkepartis største seire fra Granavollen-plattformen var å heve barnetrygda.

De fikk gjennomslag for å øke trygda med 600 kroner i måneden for barn under seks år. Det vil tilsvare en økning på 7200 kroner i året per barn.

Fra og med september neste år vil barnetrygda øke, men kun med 300 kroner- halvparten så mye som de fikk gjennomslag for.

Det er også ni måneder seinere enn planlagt.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har fått til å øke barnetrygda med 3600 kroner i året. Det er første gang på 20 år at barnetrygda øker, sier Kjell Ingolf Ropstad, partileder i KrF til NRK.

– Langt ifra nok

Denne uka fortalte NRK om alenemora Hilde (35), som slet med å få pengene til å strekke til.

Hilde, som ikke vil ha etternavnet sitt på trykk, forsørger to barn aleine. Ett av dem er under seks år.

NRK spurte tobarnsmora om hva hun synes om økningen i barnetrygda.

– Alle monner drar. Det er jo supert å få 300 kroner ekstra i måneden, men det er lang ifra nok, sier hun.

Hilde forteller at pengene kan gjøre sånn at hun får litt ekstra til de store regningene.

Likevel er det ingen ting å juble for, sier hun.

Hilde forsørger to barn Du trenger javascript for å se video.

Barn opp til seks år

Den økte trygda skal gjelde for dem som har barn mellom 0–6 år.

– Foreldre til barn mellom null og seks år har trangere økonomi, derfor har vi prioritert dem med tanke på barnetrygda, sier Ropstad.

Det vil jo kun bli noen 100- lapper ekstra i måneden, er det nok?

– Det betyr i hvert fall mye for dem som har dårlig råd. Noen ganger står det kun om 100-lapper for å gjøre det mulig at barna kan delta i barnebursdager, og kjøpe klærne og maten de trenger, sier Ropstad.

Partilederen sier de fremdeles ønsker å øke trygda, og at de satser på å få hevet barnetrygda til 600 kroner i måneden i neste års statsbudsjett.

FORNØYD: Kjell Ingolf Ropstad, partileder i KrF, er svært fornøyd med at de har fått økt barnetrygda. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

At økningen i trygda kun gjelder for de minste barna, synes Hilde er veldig dumt.

– Jeg mener det blir dyrere jo eldre barna blir. De har for eksempel flere aktiviteter og spiser mer, sier hun.

Røde Kors mener også det er synd at økninga kun gjelder barn opp til seks år

– Vi mener trygda må økes opp til 18 år. Det er ikke bare utfordrende for barn som er under seks år å vokse opp i lavinntektsfamilier, sier Øyvind Økland Stedal, som leder Røde Kors sine programmer for barn og unge.

– For ungdommen kan det bety at de ikke kan være med på aktiviteter som vennene er med på, eller at de velger å ikke delta i bursdag fordi de ikke kan kjøpe presang for eksempel, sier han.

Mindre sosialstønad

Det er ikke bare positive ting som kommer med barnetrygda. Ifølge en undersøkelse fra Røde Kors tar 85 prosent av landets kommuner barnetrygda med i inntektsgrunnlaget når barnefamilienes sosialstønad skal beregnes.

Øyvind Økland Stedal leder Røde Kors sine programmer for barn og unge. Han mener at selv med økinga i barnetrygda så utgjør den en relativt liten del av familiens totale inntekt. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Dermed får fattige barnefamilier i enkelte kommuner mindre penger i sosialstønad når trygda øker.

Det mener Røde Kors virker mot sin hensikt og håper flere kommuner vil fjerne barnetrygda fra beregningen av inntektsgrunnlaget.

– Vi er veldig positive til at barnetrygda øker, og familiene vil sitte igjen med mer penger etter økninga. Men problemet er at når barnetrygda tas med i beregning av sosialstønad rammer det de familiene med lavest inntekt som har størst behov for barnetrygd, sier Stedal.

Likevel mener han at det er på rett vei.

– Det er et viktig steg i riktig retning og vi er veldig glad for at det skjer noe, selv om 300 kroner ikke er nok.

Forskjellar i sosialhjelp Ekspandér faktaboks Sosialhjelp er ei mellombels inntekt utbetalt gjennom Nav. Stønaden blir gitt til personar som ikkje har tilstrekkeleg med pengar til å forsørgja seg sjølv. Målet er at den skal vera ei økonomisk hjelp i ein periode, inntil mottakarne kan forsørgja seg sjølv. Det varierer frå kommune til kommune kor mykje sosialhjelp ein får utbetalt. Det varierer også om kommunane trekker frå barnetrygd når dei reknar ut kor mykje ein person skal få i sosialhjelp. Dette er dei statlege, rettleiande satsane for stønad per månad i 2019: Einslege: 6150,-

Ektepar/sambuarar: 10.250,-

Person i bufellesskap: 5150,-

Barn 0–5 år: 2400,-

Barn 6–10 år: 3100,-

Barn 11–17 år: 4000,-

Les også: Høyre-topp om Frp-utspill: – Usmakelig å skille mellom barn på denne måten