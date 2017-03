– Vi føler oss litt som flyktninger i eget land, sier mor Elisabeth Johansen, til NRK.

En langvarig kamp mot den forrige skolen datteren gikk på er over, men hun husker fortsatt hva som skjedde med datteren som har autisme og hørselsvansker.

– Hun fikk panikkanfall og vedvarende angst. Hun sluttet å spise og drikke. De autistiske trekkene hennes ble svært fremtredende og hun satt og vogget i sin egen verden, forteller Johansen.

Thea fikk blant annet ikke tegnspråkopplæring og heller ikke de fysiske forholdene på den forrige skolen ble tilrettelagt. Dette skjedde til tross for at PPT-tjenesten i kommunen hadde vurdert at Thea hadde krav på det. Familien fikk medhold fra Fylkesmannen, men skoletilbudet ble likevel ikke bedret.

– Det var ikke noe vilje til å tilrettelegge skolehverdagen, eller se styrkene hennes, sier moren.

Familien valgte å flytte fra Østfold til Vestfold for at Thea skulle kunne gå på en skole med mer tilrettelegging.

Ny rapport viser lovbrudd

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning ifølge opplæringsloven. 49.000 barn har spesialundervisning i norsk skole i dag.

En ny rapport fra barneombudet viser at barns rett til spesialundervisning brytes daglig.

SVIK: Barneombudet vil at Fylkesmannen skal kunne gi bøter til skoler og kommuner som bryter opplæringsloven. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Barn som trenger spesialundervisning får ofte undervisning av ufaglærte lærere. Vi ser at de settes i grupper sammen med barn som kanskje har helt andre behov. I tillegg er behovene deres for dårlig kartlagt. Det er et enormt svik mot barna, sier barneombud Anne Lindboe.

Vil gi sanksjonsmulighet

Barneombudet vil nå endre loven slik at Fylkesmannen kan få myndighet til å bøtelegge skoler eller kommuner som bryter opplæringsloven.

– Konsekvensene er enorme fordi disse barna risikerer å ikke utvikle det potensialet de har de risikerer og ikke lære noe særlig og miste skolegang og stiller veldig vanskelig i forhold til resten av livet, mener Lindboe.



Kunnskapsministeren er positiv til en eventuell lovendring. I tillegg varsler han flere tiltak.

POSITIV: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er positiv til forslaget fra Barneombudet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– En av de tingene vi skal gjøre i disse dager er å sette ned et ekspertutvalg for å se på regelverket og hvordan kommunene bruker dette systemet. Ikke minst skal vi se på hvordan vi kan ha et system og ordninger som fungerer for de elevene som trenger skolen aller mest, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Nytt håp

I dag er Thea godt i gang med tegnspråkopplæringen på Signo grunn -og videregående skole i Andebu. Skolen er en landsdekkende skole for elever med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, og for elever med døvblindhet.

– Vi hadde jo ikke lyst til å flytte fra slektninger og venner. Men samtidig så ser vi jo nå at når barnet vårt har det bra, så bærer det frukter for resten av familien, sier Elisabeth Johnsen.