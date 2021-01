Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag kunngjorde regjeringen flere lettelser av tiltakene i Oslo-området. Blant annet blir det gult nivå på skolene, noe som åpner for mer fysisk undervisning og mindre hjemmeskole. Det åpnes også for fritids- og idrettsaktiviteter.

– Her har regjeringen vist at de tar belastningen for barn og unge på alvor. Det tror jeg er viktig å få sagt tydelig i dag, sier barneombud Inga Bejer Engh til NRK.

Hun mener likevel det er viktig at kommunene er varsomme med egne innstramminger i tiden framover.

Bejer Engh trekker fram situasjonen i mars, da landet stengte ned. Mange kommuner innførte da strengere tiltak for barn og unge enn det som var de nasjonale anbefalingene.

– Det ble verre for barn enn nødvendig, sier Bejer Engh.

Fått mange henvendelser

Hun sier at Barneombudet den siste tiden har fått stadig flere henvendelser om at de siste strenge tiltakene har medført alvorlige negative konsekvenser.

– Vi snakker om barn i en alder hvor sosial kontakt med andre med andre er ekstremt viktig for deres utvikling, sier Bejer Engh.

Hun sier at de også får meldinger om at barn som ikke nødvendigvis har vært sårbare før pandemien, nå har blitt det og strever med livene sine.

– Hvis man står i dette over tid, så vil jo kommunene ha store utgifter på sikt knyttet til psykisk helsehjelp til barn. Men det vil også ha store utgifter knyttet til at barn kanskje faller fra utdanningsløpet sitt, sier hun.

Bejer Enghs oppfordring er at de beste kommunene ikke nødvendigvis er det som innfører de aller strengeste tiltakene.

– De beste kommunene er de som gjør gode avveininger mellom behovet for smitteverntiltak opp mot de negative konsekvensene tiltakene har for barn og unge, sier hun.

Skole og fritidsaktiviteter

Tiltaksnivået for skoler og barnehager i de aktuelle kommunene senkes til gult nivå fra og med onsdag. Dermed åpnes det igjen for mer fysisk undervisning i skolene.

I tillegg får barn og unge under 20 år lov til å drive med idretts- og fritidsaktiviteter.

GLAD: Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier hun er glad for å kunne lette på tiltak for barn og unge. Foto: Bergit sønstebø Svendseid / NRK

Både kunnskapsminister Guri Melby (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) peker på betydningen av å prioritere de unge.

– Jeg er veldig glad for at vi kan lette litt på tiltakene, og da prioriterer vi barn, unge og folks arbeidsplasser, sier Melby som sier at det er viktig å få smitten ned for å gå en enklere vår i møte.

Utbruddet av den muterte virusvarianten i Nordre Follo førte forrige lørdag til strenge nedstenginger i ti kommuner i Oslo-regionen. Dagen etter ble dette utvidet til å gjelde 15 nabokommuner i randsonen.

