Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne uken åpner de fleste norske barnehager igjen, etter å ha vært koronastengt i over én måned. Benedikte Skråmo Santi er flerkulturell veileder for Barnehageteamet i Nordre Follo kommune.

Hun sier mange foreldre med innvandrerbakgrunn ikke får med seg smittevernrådene som gis skriftlig i forbindelse med barnehageoppstarten.

– Endringene i smittveilederen når ikke ut til alle og, da kan det oppstå misforståelser i møte med den nye hverdagen, når man forventer å kunne komme tilbake til den hverdagen som var, sier Santi.

Slik forbereder barnehagene seg: Siste dagen før barna kommer tilbake

Skal «gjemme seg» for viruset

I forbindelse med barnehageåpningen har Utdanningsdirektoratet publisert en animasjonsfilm med informasjon om hvordan barnehagehagehverdagen blir fremover.

Benedikte Skråmo Santi jobber som flerkulturell veileder i banehageteamet i Nordre Follo kommune. Foto: Privat / Privat

i filmen, som egentlig er laget av danske Sundhedsstyrelsen, blir barna blant annet bedt om å vaske hendene ofte og unngå «high fives», for på den måten å kunne «gjemme seg» fra koronaviruset.

Foreløpig er den kun tilgjengelig på ett språk: Norsk.

– Filmen burde vært oversatt med tale til flere språk, så man når ut til flere. Det er mange foreldre som ikke behersker norsk godt, eller kan lese morsmålet sitt. Mange får bare med seg informasjon dersom den gis igjennom tale og at den er visualisert, sier Santi.

Hennes erfaring er at mange kulturer ikke har tradisjon for at viktig informasjon kun gis skriftlig, og at Nordre Follo derfor har sett behov for at en større del av denne informasjonen ble presentert med tale.

– I tillegg til tale er visuell støtte til stor hjelp for å forstå innholdet av informasjonen som skal formidles. På den måten kan personalet i barnehager sikre at informasjonen er forstått.

– Ikke kapasitet

NRK har vært i kontakt med Utdanningsdirektoratet, som viser til at det er laget informasjonsskriv til foreldre med informasjon på 15 språk.

Teksten kan barnehagene skrive ut og gi til foreldre, opplyser direktoratet.

– Når det gjelder filmen som retter seg til barnehagebarn og elever, har vi ikke kapasitet til å dubbe denne filmen til flere språk, sier Linda Sørfjord, seniorrådgiver i stab for kommunikasjon i Utdanningsdirektoratet.

Hun ønsker ikke å svare på spørsmål om det er uheldig at informasjonsfilmen ikke oversettes til flere språk, men viser til at det er et ressursspørsmål.

Les også: 24 prosent vil halde borna heime frå barnehagen måndag

Kunnskapsminister Guri Melby (V) leverer Eiliv Hansen Melby i barnehagen Espira Marienfryd i Oslo. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Opp til bydelen og barnehagen å informere

Oslo er hardest rammet av koronaviruset, med om lag 30 prosent av alle smittetilfeller i Norge.

En rapport fra Helseetaten i Oslo kommune fra forrige uke viser at bydelen med høyest andel med innvandrerbakgrunn, Stovner, også var bydelen som topper listen over smittetilfeller, med 42.9 tilfeller per 10.000 innbyggere.

Oppdaterte tall hentet ut fra Folkehelseinstituttets statistikkdatabank MSIS viser at antallet koronatilfeller i april er høyest i Alna (94) og Stovner (88).

Før helgen sa byrådsleder Raymond Johansen til VG at det ikke har blitt gitt god nok informasjon om koronaviruset til innvandrergrupper.

Skjermbilde fra informasjonsvideoen publisert av Utdanningsdirektoratet. Videoen er en bearbeidelse av en film laget av danske helsemyndigheter. Foto: Utdanningsdirektoratet / UDI

Kommunikasjonsrådgiver Karin Steenstrup i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap skriver i en e-post til NRK at det finnes henvisning til filmer og lydfiler på flere språk som informerer om smittevern på kommunens hjemmesider.

– Bydeler og barnehagene har tett kontakt med foresatte i sine barnehager og informerer om hvordan smittevernrådene skal praktiseres i de respektive barnehagene, står det i e-posten.

Byrådsavdelingen svarer ikke på NRKs spørsmål om at Utdanningsdirektoratet ikke har gjort animasjonsfilmen tilgjengelig på flere språk.

NRK har vært i kontakt med smittevernoverlege Tore W. Steen, som tidligere har pekt på økning i smitte i enkelte bydeler i Oslo. Steen sier han ikke er rett person til å kommentere saken.

Dette er rådene i barnehageveilederen Ekspandér faktaboks Veilederen inkluderer blant annet disse anbefalingene: Ta i bruk større lokaler der det er mulig. Lekeplass kan deles i soner.

Sørg for at alle barn har egen sitteplass ved mat eller aktiviteter der de sitter, med avstand mellom barn.

Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen og på toaletter.

Økt bruk av utetid. Begrens antall barn som er ute samtidig.

Planlegg levering og henting for å unngå trengsel i garderoben.

Foreldrene skal ikke bli med inn i barnehagen hvis det ikke er nødvendig. Det påpekes at barnets behov for trygghet må veie tyngst.

Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mulig.

Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig.

Begrens deling av mat og gjenstander.

Barna skal ikke dele mat og drikke.

Mat skal serveres porsjonsvis.

Bord og stoler bør vaskes etter hver gruppe.

Begrens deling av materiell (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende).

Leker skal ikke deles mellom grupper før lekene er rengjort.

Leker skal ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving. (Kilde: NTB)

Gjelder også skolene

Benedikte Skråmo Santis erfaring er at mange kulturer ikke har tradisjon for at viktig informasjon kun gis skriftlig. Hun sier at Nordre Follo kommune derfor har sett behov for at en større del av denne informasjonen ble presentert med tale.

– I tillegg til tale er visuell støtte til stor hjelp for å forstå innholdet av informasjonen som skal formidles. På den måten kan personalet i barnehager sikre at informasjonen er forstått.

Santi påpeker at det samme behovet er til stede når skolene åpner dørene for 1. til 4. klasse om én uke.

Utdanningsdirektoratet opplyser at en lignende informasjonsfilm for de yngste i skolene legges ut i løpet av dagen.