Barnehager varsler redusert tilbud

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter at regjeringen stort sett fjernet alle koronatiltak, har det vært krisemøter i barnehager landet rundt. Den ventede bølgen av smitte vil trolig gjøre mange av de ansatte sykmeldte.

I Grefsen stasjon barnehage i Oslo har to av tre ansatte ikke hatt korona enda, og styrer Tone Mila begynte allerede i forrige uke å legge beredskapsplaner.

Grefsen stasjon barnehage og styrer Tone Mila har lagt planer for å møte en ny krise i bemanningen, men vet ikke om det kommer til å gå opp. Foto: Lars Håkon Pedersen

– Da vi så hvilken vei det gikk, satte vi oss ned med en gang med å forberede en mer krevende situasjon, med lite personale på jobb, forteller hun.

På det meste har en tredel av de ansatte vært sykmeldte inntil nå, og det har gjort at de måtte korte ned på åpningstiden og slå sammen avdelinger for å få det til å gå opp.

– Hvis det blir mye mer smitte må vi tenke på å slå sammen avdelinger og korte ned på åpningstiden igjen, men det må skje i samråd med foreldre og eiere, sier hun.

I Private barnehagers landsforbund, PBL, får de lignende bekymringsmeldinger fra barnehager landet rundt.

Jørn-Tommy Schjelderup er konstituert administrerende direktør i PBL.

Leder i Private barnehagers landsforbund, Jørn-Tommy Schjelderup, venter at en rekke av deres barnehager ikke vil greie å levere fullt ut i ukene som kommer. Foto: Lars Håkon Pedersen

– Barnehagene er viktige for at hjula skal gå rundt i samfunnet. Men halvparten av våre barnehager sier at de kan få problemer med å gi et tilbud til alle barna i tiden som kommer.

– Foreldrene er vant til dette

Gjennom pandemien har barnehagene stort sett vært åpne, men med strenge koronatiltak i samfunnet.

Nå er situasjonen en annen, og med full rulle i samfunnet og en ventet bølge av smitte, vil det raskt berøre ansatte som ikke før har vært smittet.

I Kunnskapsdepartement sier statssekretær Halvard Hølleland at bemanningsutfordringen i barnehagene ikke er noe nytt nå.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Halvard Hølleland sier barnehagene har fått mulighet for å hyre inn pensjonister og studenter som ekstrahjelper. Foto: NRK

– Det vanskelige valget var om vi skulle fortsette med tiltak, eller tillate mer smitte og dermed mer sykefravær. Skal vi akseptere utfordringer i barnehagene eller fortsette med strenge tiltak, og der var det klare rådet at vi skal åpne nå, sier Hølleland.

Han forbereder foreldre på at dette blir krevende fortsatt.

– Vi må være forberedt på at det vil være krevende å holde åpent, og foreldre er allerede vant til dette med reduserte åpningstider, og det vil nok fortsette en stund til.

Tegner dataspill

På avdeling Lokomotivet på Grefsen stasjon barnehage sitter Matheo og kameraten Adam ved et bord og tenger.

Matheo ser for seg et dataspill der man kan komme til forskjellige nivåer, og har skisset opp den ruta man må gå for å komme videre.

Matheo tegner et tenkt dataspill der man kan gå fra ett nivå til neste. Han liker best å være inne når det er kaldt ute. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Jeg har allerede laget en spillkonsoll, forteller han og viser fra en brettet papirlapp.

Adam sitter ved siden av og tenger en kampfigur.

– Det er en Ninja. sånn!

Barnehagestyrer Tone Mila håper hun skal greie å holde driften i gang, men er ikke sikker.

Hun tror også at det vil bli vanskeligere å få gjennomført endringer i driften nå enn før lettelsene kom.

– Hver uke blir noen ansatte koronasmittet. VI hadde veldig mange for et par uker siden, og nå kan vi forvente en ny bølge. Og vi står ikke like godt rustet nå, siden smittevernloven ikke gir oss samme adgang til å korte ned åpningstiden som for et par uker siden, hevder hun.

Oslo kommune har gitt bydelene beskjed om at det er anledning til å leie inn vikarer i barnehagene på lengre kontrakter, og at dette vil bli fullt ut refundert.