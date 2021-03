Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ved midnatt ble de strengeste koronatiltakene til nå innført i Oslo. Ungdomsskoler og videregående skal undervise digitalt, og det er forbudt med flere enn to på besøk.

Bakgrunnen er en galopperende smitteøkning den siste tiden, med stadig flere sykehusinnleggelser.

Helsebyråd Robert Steen fortalte at smittetrykket nå er størst blant barn mellom 6 og 12 år, og at det også er smitte blant mindre barn.

Men det blir ingen stengning av barnehagene, selv om det der er vanskelig å praktisere smittevern der.

Det eneste er at barnehagene skal holdes stengt i påsken.

Kan ikke holde avstand

Pedagogisk leder Anita Remmen ved Margarinfabrikken barnehage i Sagene bydel er skuffet over at det ikke kom vedtak om å stenge barnehager nå.

Pedagogisk leder i Margarinfabrikken barnehage i Oslo, Anita Remmen, har fått mye støtte etter at hun i går skrev et frustrert innlegg om barnehager som holdes åpne som før. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Vi burde vært stengt, og jeg vet at jeg har mange barnehageansatte med meg på det. Vi kan ikke holde to meters avstand til toåringer som snørrer og gråter, sier hun.

I går kveld publiserte hun et innlegg på Facebook der hun satte ord på sin frustrasjon, som er hennes private mening og ikke barnehagens. Det har blitt delt 1.400 ganger.

Her skriver hun blant annet:

«Jeg har lenge hatt en mistanke om at de som har ansvar for barnehager både på byrådsnivå og bydelsnivå ikke akkurat har barnehagene i tankene når de setter inn tiltak, og denne mistanken har bare blitt enda sterkere i dag».

– De nye tiltakene i går var det som fikk dråpen til å renne over. Jeg måtte få det ut, men hadde ikke drømt om den responsen, sier hun til NRK.

Remmen tror det er økonomiske hensyn som ligger bak at ikke barnehagene stenges.

– Ikke anbefalt av FHI

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), skriver i et svar tirsdag ettermiddag at hverken FHI eller kommuneoverlegen har anbefalt å stenge barnehagene.

– Konsekvensen av stengte barnehager er stor for familiene og barna og smitten i gruppa 0–6 har ikke økt kraftig den siste uken, skriver Thorkildsen.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, mener det foreløpig ikke er grunnlag for å stenge mange barnehager i Oslo. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Ifølge byråden anbefaler FHI at kommunen stenger enkeltbarnehager der det er særlige utfordringer med smitte eller drift, og det ber de nå bydelene vurdere.

– Foresatte må derfor være forberedt på at flere barnehager kan komme til å stenge frem til påske på grunn av smitte eller mangel på ansatte.

Byråden legger til at de som jobber for å holde barnehagene åpne nå står i en ekstremt krevende situasjon, og at kommunen vil gjøre alt de kan for å innføre tiltak som kan lette situasjonen.

Urolig for mutert virus

Det er den økte smittefaren med den muterte virusvarianten som først og fremst skaper uro i rekken i barnehagene.

Lede i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, forteller at mange av deres medlemmer er bekymret for å ta med smitte hjem fra barnehagene. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Leder av Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, registrerer at mange av deres medlemmer i barnehagene melder inn uro for situasjonen.

– Det er vanskelig å forstå for våre medlemmer hvorfor barnehagene holdes åpne, og hvorfor det ikke settes inn noen tiltak.

Mange er urolige for egen situasjon, og at de kan ta med seg smitte hjem.

Utdanningsforbundet etterlyser nå en ny smitteveileder for barnehagene, som er tilpasset den nye situasjonen i Oslo.