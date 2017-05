Barnefar hevder datter (4) ikke ble bortført, mora mener faren lyver

Faren til den nå fire år gamle jenta som ifølge kypriotisk politi ble bortført forrige uke, sier det var han som hentet jenta.

Det opplyser mannens advokater Mette Yvonne Larsen og Morten Engesbak i en pressemelding. Advokatene har snakket med barnefaren, som har opplyst at datteren skal ha det bra.

Ifølge barnefaren stemmer det ikke at jenta ble hentet av maskerte menn, slik det tidligere er blitt skrevet.

– Ble gjenkjent

Faren forteller derimot til sine advokater at det var han som hentet datteren, og at datteren skal ha gjenkjent ham umiddelbart.

– Ifølge vår klient observerte barnets mor at det var han som hentet barnet, og han tilbakeviser at hun ble dyttet, slik som fremstilt i mediene, sier advokatene i en pressemelding.

De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

– Komplett løgn

Moren til jenta er greskkyprioter og er bosatt i Nicosia. Hun er i konflikt med den norske faren om omsorgsretten for jenta, og ifølge sin advokat har hun reagert kraftig på barnefarens påstander:

– Dette er helt feilaktig («totally false» journ.anm.). Det var ikke faren som hentet datteren. Det var to maskerte menn som dyttet til moren, tråkket på henne og tok med seg datteren. Barnet gråt og skrek, sier morens advokat Lora Stylianou til NRK mandag kveld.

– Mor og far har to vidt forskjellige forklaringer på hva som skjedde, har dere noen bildebevis eller liknende for at det er morens versjon som stemmer?

– Det var vitner, men vi vet åpenbart ikke helt hva de har sett. Men du forstår nok at mennene løp i det mora var på bakken. Det var mye som skjedde, og politiet var der i løpet av ti minutter.

– Hvordan har moren reagert på uttalelsen til faren?

– Hun er naturlig nok opprørt. Men hun holder håpet oppe og håper at faren tar til fornuft.

– Hadde alle muligheter

Søndag uttalte Mette Yvonne Larsen – farens advokat – til VG at det norske rettssystemet etter deres mening har krenket klientens rett til å få prøvd sin sak muntlig.

Det er morens advokat svært uenig i.

– Faren fikk alle muligheter gjennom å ha sendt inn en rekke søknader til norsk rett, men alle ble avslått fordi norsk rett ikke har jurisdiksjon på Kypros, der jenta har statsborgerskap.

NRK har vært i kontakt med kypriotisk politi, som foreløpig ikke har mulighet til å kommentere saken.

– Maskerte menn

Torsdag i forrige uke utlyste politiet på Kypros en arrestordre på faren, etter at jenta ifølge politiet ble kidnappet utenfor barnehagen hun går i.

– To maskerte menn tok jenta inn i en svart Range Rover uten skilter, sa en talsmann for kypriotisk politi til NRK etter hendelsen.

Etter kort tid bekreftet barnefaren at han var sammen med datteren.

– Klienten min har opplyst at han er gjenforent med sin datter og at de har det bra. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sier barnefarens advokat, Morten Engesbak, til NRK.

Fem pågrepet

Fredag ble fire personer pågrepet – tre av dem er kyprioter og en av dem er fra Syria – i forbindelse med saken.

Ifølge kypriotiske medier mener etterforskerne at en av de fire ledet kidnappingen, og at jenta ble kjørt til den nordlige delen av øya etter at bilen krysset grensen til den tyrkiske delen på et sted som ikke overvåkes.

Dette var også teorien til morens advokat, da NRK snakket med henne torsdag.

Søndag ble en femte person pågrepet, ifølge kypriotiske medier.

Alle de fem har nektet enhver befatning med bortføringen, men politiet har beskrevet pågripelsene som et viktig gjennombrudd.

Saken oppdateres.