Barna til Tom Hagen: Overbeviste om at han er uskyldig

– De tre barna har vært veldig tydelig overfor meg, og det er de helt samstemte på, at de er overbeviste om at deres far er uskyldig i det han er siktet for. Nemlig drap eller medvirkning til drap på mor. Og de er overbevist om at deres far ikke har noe med forsvinningen til deres mor å gjøre, sier advokat Ståle Kihle hos Eckhoff, Fosmark og co., til NRK

Ståle Kihle, bistandsadvokat for barna til Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen. Foto: .

Han er i ettermiddag oppnevnt som bistandsadvokat for de tre voksne barna til antatt drepte Anne-Elisabeth Hagen.

– Har barna hatt noe mistanke mot far?

– Ikke på noe som helst tidspunkt og heller ikke nå etter siktelsen, sier Kihle.

Kihle forteller at barna har hatt det svært tøft i de rundt 18 månedene deres mor har vært antatt kidnappet og senere antatt drept.

– Dramatisk pågripelse

– De har stått i en ekstremt krevende situasjon, hvor deres mor har vært borte. Sånn de har forstått det har hun vært gjenstand for en kidnapping, og de har hatt det tøft med å håndtere det. Så ble for drøye to døgn siden deres far på en ganske dramatisk måte pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på deres mor. Det er en stor tilleggsbelastning på en ekstremt vanskelig situasjon, sier Kihle.

EKTEPAR: Anne-Elisabeth er fortsatt ikke funnet, og denne uken ble ektemannen pågrepet, siktet for å ha drept eller medvirket til å ha drept henne. Foto: Privat/Scanpix

Den drapssiktede 70 år gamle Tom Hagen ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud onsdag. To uker blir i full isolasjon. Kihle vil bidra med å forklare Hagens voksne barn hva som vil skje fremover.

– Slik jeg definerer det nå, er min rolle å bistå dem til å forsøke å komme gjennom denne ekstreme situasjonen, og informere dem om det som skjer og gangen i dette nå. Hvordan det er å være varetektstfengslet, og hva som for eksempel skjer når Holden har varslet en anke. Det er et enorm informasjonsbehov. Og det er veldig viktig for dem å komme ut med deres overbevisning om fars uskyld, sier Kihle.

Han svarer at det ikke har vært tema i samtalene med barna hvem de mistenker står bak forsvinningen.