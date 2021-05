For hver time som går tikker det stadig flere meldinger inn. Raketter fra Israel og retning Gaza - og omvendt.

I Norge sitter fortvilede familiemedlemmer av palestinere på Gaza-stripen. Familiene deres bor i et område som nå er under angrep.

Norske Nabil Abusharekh har kone, tre barn og foreldre å tenke på. Enn så lenge har han kontakt med dem, men han har ingen garanti for at det går bra.

– Jeg fikk en sønn i 2019 og han har jeg ikke sett fysisk. Det er så tungt for meg å sitte her hjemme i Norge, og samtidig føle seg maktesløs.

Men selvom det meste går bra nå, frykter de det verste.

– Barna mine er veldig redde nå. De føler seg rastløse og vet ikke hva de skal gjøre. De spør meg, her i Norge, hva de skal gjøre hvis huset blir bombet. Barna mine hører bare lyden av bomber, sier Abusharekh som er far til tre barn på 8 år, 9 år og snart 2 år.

Familien er fortsatt i Gaza fordi det er vanskelig å komme seg ut av et strengt kontrollert område. De venter på familiegjenforening til Norge.

RINGER: Nabil Abusharekh bruker enhver anledning på å ringe hjem til familien. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Mistet sin yngre bror

Han sitter klistret foran den lille PC-skjermen hjemme i Oslo med arabiske kanaler i bakgrunnen og telefonen i hånda.

– Jeg synes dette er veldig vondt og veldig vanskelig. Søvn har ikke vært søvn de siste nettene, sier han.

51-åringen vet hvordan det er å få en tragisk beskjed. I 2003 mistet han sin yngre bror i krig i området, og selv har han jobbet på det lokale sykehuset i Gaza. Derfor er frykten enda større nå.

Han ringer opptil seks ganger daglig for å forsikre seg om at det går bra med de han er glad i.

– En kan ringe meg nå og si at huset har forsvunnet. Samtidig som de gir meg en beskjed om at noe har skjedd med familie og barna hjemme i Palestina.

– Verste bombingen jeg har opplevd

Konflikten mellom Israel og Palestina er ikke ukjent for de fleste. I åresvis at de kjempet mot hverandre - men i helgen ble spenningen mer intens mellom dem.

LOVER KAMP: Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Ahmad Gharabli / AFP

– Hamas og Islamsk hellig krig har betalt – og skal få betale – en høy pris for sin aggresjon. Det kommer til å ta tid, men vi skal gjenopprette sikkerheten for Israels borgere, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu i en TV-sendt tale tirsdag.

Hamas sier de er klare for opptrapping, hvis det skulle være behov for det.

– Dersom Israel ønsker å avslutte dette, så er vi klare for det også, sier statsminister for den palestinske selvstyremyndigheten, Ismail Haniyeh i en TV-tale.

TIDLIG: Hamas meldte natt til onsdag at over 200 raketter var blitt avfyrt mot mål i Israel som svar på et angrep mot Gaza. Bildet er fra onsdag morgen i Gaza by. Foto: Youssef Massoud / AFP

USA har oppfordret både Israel og palestinerne til å unngå sivile tap. Hamas meldte natt til onsdag at over 200 raketter var blitt avfyrt mot mål i Israel som svar på et angrep mot Gaza.

Bombingen på Gazastripen preger befolkningen, uansett bydel. Det sier Osama Damo som jobber i Norsk Folkehjelp i området.

– Det var antagelig det tyngste angrepet jeg har vært vitne til. Jeg har jobbet i Irak. Jeg har jobbet i Gaza før, under krigene i 2008 og 2009 og 2012. Jeg kunne ikke huske at det da var noen tyngre angrep enn i natt, sier Damo til NRK.

Har et håp - og et ønske

På den andre siden av konflikten sitter også pårørende hjemme i Norge og fortviler over det som skjer.

Kristiane Kvasnes Standal har en søster, en svoger og niese i Tel Aviv. Hun har også en venninne i Jerusalem som har opplevd bombingen på nært hold.

TENKER: Kristiane Kvasnes Standal tenker mye på sine familiemedlemmer i Israel. Foto: Guro Grønn / NRK

– De sier de blir veldig bekymret og at de ikke vet hva som skjer de neste par timene. Det er skummelt.

Hun har selv bodd i Israel, og synes det er tøft å ta inn det som skjer. Særlig når det kommer til hennes egen søster.

– Jeg skulle ønske jeg kunne gjort mye mer. Det er vanskelig å ha en søster så langt borte fra deg til vanlig, men akkurat nå er det verre. Jeg sitter med en klump i magen, sier Standal.

– Vi må få hjemmene våre tilbake

Jamil Khalayli er leder for Den palestinsk-norske foreningen i Norge. Han sier deres medlemmer er frusterte.

– Men de er også maktesløse og fortvilet. Hver dag ser de på direktesendinger fra arabiske kanaler og ser hvor mye kaos det er der nede nå, sier han.

MARKERING I OSLO: Flere hundre møtte opp onsdag ettermiddag til støtte for Palestina utenfor den israelske ambassaden i Oslo. Foto: Torstein Bøe / NTB

Flere hundre demonstranter møtte tirsdag ettermiddag opp utenfor den israelske ambassaden i Oslo. Med sang og ulike slagord viste de sin misnøye ovenfor det som skjer i Midtøsten nå.

– Vi føler vi holdt hodet kaldt og at vi ikke skapte for mye uroligheter.

Khalayli er selv palestiner, men bodd i Norge siden han kom som student i 1975. Nå ber han verdenssamfunnet støtte Palestina.

– Blir det ikke fred i området, blir det heller ikke fred i verden, sier Jamil Khalayli.

BEKYMRET: – Blir det ikke fred i området, blir det heller ikke fred i verden, sier Jamil Khalayli. Foto: Privat

Vil leve fritt

Nabil Abusharekh har et håp og et ønske for fremtiden.

Håpet er at hans kone og tre barn etterhvert kommer seg til Norge, slik at familien får være samlet og at han endelig kan møte sin yngste sønn for første gang i livet.

– Jeg håper også at krigshandlingene slutter og at folk i Gaza får lov til å leve fritt.

HÅPER: Nabil Abusharekh håper på bedre tider. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK