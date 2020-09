Divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet har skrevet denne forklaringen:

Helsedirektoratet endrer råd om D-vitamintilskudd og tran til spedbarn, i samråd med Nasjonalt råd for ernæring. Ammede barn bør få D-vitamindråper fra barnet er ca. en uke gammelt. Barn som får morsmelkerstatning, trenger ikke tilskudd. Tran anbefales ikke det første leveåret.

I Norge har vi lang tradisjon for bruk av tran til spedbarn, og alle foreldre har vært rådet til å gi tran til spedbarna sine. Siden 2001 har rådet vært å gi 2,5 ml fra fire ukers alder, økende opp til 5 ml ved seks måneder. Alternativet til å gi tran, har vært D-vitamindråper. Tran inneholder både D-vitamin og omega-3-fettsyren dokosaheksaensyre (DHA). Tran har bidratt med D-vitamin til ammede barn, og DHA til barn som har fått morsmelkerstatning. Rådet om tran har vært likt for alle, selv om begrunnelsen har vært ulik for ammede barn og barn som har fått morsmelkerstatning. Da gjeldende råd ble laget i 2001, var vurderingen at et enkelt og likt råd for alle ville gjøre at så mange som mulig fulgte rådet.

Barn som ammes trenger tilskudd av D-vitamin. Det er lite D-vitamin i morsmelk, uavhengig av mors kosthold. Barn som får morsmelkerstatning, får nok D-vitamin, men frem til nylig var innholdet av DHA lavt i morsmelkerstatning. Våren 2020 kom det et nytt regelverk for morsmelkerstatninger. Morsmelkerstatning har nå betydelig mer D-vitamin og mer DHA enn før. Så mye mer D-vitamin er det, at noen barn står i fare for å få for mye hvis de følger rådene om tilskudd. Vi endrer derfor rådet om tilskudd til spedbarn. Barn som får kun eller hovedsakelig morsmelkerstatning, trenger ikke lenger tilskudd og bør ikke få det. Barn som får kun eller hovedsakelig morsmelk, trenger D-vitamin og kan få D-vitamindråper. De får tilstrekkelig DHA i morsmelken.

For lite D-vitamin

D-vitamin er nødvendig for at kalsium skal tas opp i kroppen. For lite D-vitamin kan føre til rakitt hos barn; med mangelfull mineralisering av beinvev. For å forhindre mangel, tilsettes D-vitamin til morsmelkerstatninger. Ammede barn anbefales 10 mikrogram D-vitamin per dag fra tilskudd. Nyere data fra mindre norske studier tyder på at 1-3 av 10 spedbarn har utilstrekkelig D-vitaminstatus.

For mye D-vitamin

Det europeiske mattrygghetsorganet har satt en øvre grense for trygt inntak for D-vitamin på 25 mikrogram per dag for barn 0-6 måneder og 35 mikrogram per dag for spedbarn 6-12 måneder. For å være på den sikre siden, bør inntak over dette unngås over tid. Høye inntak av D-vitamin over tid kan medføre at for mye kalsium tas opp i kroppen. I verste fall kan det føre til helseskade forbundet med kalkavleiringer. Spedbarn som får én liter morsmelkerstatning per dag, får 15-17 mikrogram D-vitamin fra morsmelkerstatning. Hvis de i tillegg får 10 mikrogram per dag fra tilskudd, kan den øvre anbefalte grensen for inntak overskrides det første halvåret. Industrifremstilt barnegrøt inneholder imidlertid også D-vitamin og vil bidra til den totale mengden spedbarnet får i seg også kan bli overskredet i andre halvår.

Både for lite og for mye D-vitamin er uheldig. Det er ganske enkelt å beregne hvor mye D-vitamin barnet får gjennom kost og tilskudd. Målet er 10 mikrogram per dag. Hvis barnet får dette fra morsmelkerstatning, kan man trygt droppe ekstra tilskudd.

Hva med omega-3-fettsyrene?

Omega-3-fettsyren DHA er nødvendig for utvikling av hjerne og nervesystem hos foster og spedbarn. EFSA har vurdert at et daglig inntak av 100 mg DHA er tilstrekkelig for spedbarn 0-12 måneder. Innholdet i morsmelk påvirkes av hva mor spiser. I morsmelk fra norske kvinner er det vist at innholdet av DHA hos de fleste ligger høyt. Barn som ammes vil få nok DHA fra morsmelk alene og trenger ikke tilskudd. I 5 ml tran er det 600 mg DHA, hvilket er langt mer enn hva spedbarn har behov for. Det er ikke vist sikkert at dette har negative helseeffekter for spedbarn, men ut fra et føre-var-prinsipp kan det være lurt å unngå et mye høyere inntak enn anbefalt. Litt avhengig av hva slags type morsmelkerstatning det er, vil 6-7,5 dl morsmelkerstatning gi tilstrekkelig DHA for spedbarn.

Hva er best for de ammede barna?

Tran er ikke et optimalt D-vitamintilskudd i spedbarnets første levemåneder. Den angitte mengden tran til de minste barna (2,5 ml) inneholder kun 5 mikrogram D-vitamin, det vil si halvparten av den anbefalt mengden D-vitamin. Samtidig gir det flere ganger så mye av fettsyren DHA som anbefalt. Ved at ammede spedbarn får D-vitamindråper tilsvarende 10 mikrogram fra de er ca. en uke gamle, i stedet for 5 mikrogram fra fire ukers alder, vil D-vitaminstatus trolig bedres i denne gruppen.

Hvis mor som ammer har et kosthold i tråd med Helsedirektoratets kostråd, vil det være tilstrekkelig med tilskudd av D-vitamin til det ammede barnet. Hvis mor har et helt eller hovedsakelig plantebasert kosthold, eller dersom meieriprodukter og/eller fisk av ulike årsaker utelates fra kosten til mor, bør barnet få et tilskudd som også inneholder enkelte andre næringsstoffer (vitamin B12 og eventuelt jod, i tillegg til D-vitamin), i samsvar med råd gitt på Helsenorge.no.

Nye og tydeligere råd

Helsedirektoratet har, i samarbeid med Nasjonalt råd for ernæring, sett nærmere på tilskudd til spedbarn, for å tydeliggjøre rådene. De oppdaterte rådene er at ammede barn bør få D-vitamindråper fra de er en uke gamle, mens barn som får morsmelkerstatning ikke trenger tilskudd. Tran anbefales ikke det første leveåret.