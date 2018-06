Barn ringer hjelpetelefon fordi de kjeder seg

Denne uken begynte sommerferien for over 600.000 norske elever. Åtte uker uten skole og lekser står for døren, med massevis av tid til å finne på ting.

Benedicte (10), Haldia (9) og Ronya (6) ved Bjørndal skole synes at sommerferien er for lang.

– Det er lett å kjede seg da, fordi du savner vennene dine og jeg savner å dra på skolen, sier Benedicte.

Spise is, leke ute eller se en film, er rådet fra Benedicte, Haldia og Ronya til barn som kjeder seg i sommerferien. Foto: Kristine Sterud/NRK

Snakker med barn om kjedsomhet

Røde Kors' hjelpetelefon for barn og unge, Kors på Halsen, merker at pågangen er stor i sommerferien. Barna vil snakke med dem om alt de er opptatt av, blant annet ensomhet, følelser, relasjoner og seksualitet.

Leder for samtaletilbudet, Nelli Kongshaug, bekrefter at de også får mange henvendelser fra barn som kjeder seg i ferien.

Lederen for Røde Kors sin hjelpetelefon for barn, Nelli Kongshaug, sier det ikke er uvanlig at de blir kontaktet av barn som kjeder seg i sommerferien. – For dem som vanligvis ikke har så mye å gjøre ellers i året blir det ekstra merkbart i sommerferien. Foto: Røde Kors

– Vi hjelper dem med å finne ut av hva slags tilbud som finnes rundt dem som de kan benytte seg av for å ikke kjede seg. Åtte uker er ganske lang tid, men som regel merker vi at kjedsomheten kommer de siste ukene av ferien.

Hun tror ikke barn i dag kjeder seg noe mer enn tidligere generasjoner, fordi de har konstant tilgang på sosiale medier og underholdning på skjermen.

– Viktig å kjede seg

NRK møter Oskar (13) og søskenbarnet Jørgen (11) i en skatepark i Oppegård. De er enige om at det ikke er nødvendig å ha noe å gjøre hele tiden.

– Det er viktig å kjede seg, for da kan du øve på å finne på noe selv og ikke alltid være med folk, sier Oskar.

– Man må jo ikke finne på noe spennende hele tiden, man kan kanskje trenge en pause for å ikke bli sliten, sier Jørgen.

Jørgen (11) og Oskar (13) synes det beste med sommerferien er at de kan være ute i aktivitet. Deres beste tips til barn som kjeder seg er å bade, spille fotball og skate. Foto: Oda Ording/NRK

De to fetterne liker aller best å være ute i sommerferien, og synes det er dumt at mange sitter inne og spiller dataspill i finværet.

– Du får ikke vært ute og så er det ikke veldig sosialt, sier Oskar.

- Dere må komme dere ut! Du trenger javascript for å se video.

Les også: Boktips til barna før sommerferien

Anbefaler å begrense skjermtid

Psykolog og spesialist på barn og unge, Turid Bryn, sier at barn har godt av å kjede seg, fordi de får mer kontakt med kreativiteten sin.

– Det å ta imot stimuli og bli underholdt hele tiden setter i gang helt andre prosesser, og mange barn rapporterer om at det ikke gir en god følelse.

Hun mener det er et problem at foreldre føler de er nødt til å underholde barna sine til enhver tid, og er kritisk til at barn i dag har konstant tilgang på underholdning på skjermen.

Spesialist på barn og unge, Turid Bryn, har inntrykk av at det ligger en forventning blant barn om å bli underholdt hele tiden. – Mange barn er til og med ikke vant til å sitte i bil og bare titte ut av vinduet. Foto: Privat

– Før var man ute og sparket fotball, syklet eller fant på ting, nå er man hjemme på skjermen i stedet for. En skjerm er ikke bare et onde, men det blir et problem hvis det fortrenger annen aktivitet. Og det er lett at det skjer på sommeren med foreldre som jobber og barna som er alene hjemme.

Bryn anbefaler foreldre å sette begrensninger på hvor mye tid barna kan tilbringe bak skjermen i løpet av en dag.

– For det er en tendens til at barna velger skjerm hvis de kan det. Det er litt som med alkoholikere, hvis alkohol er tilgjengelig velger de det og setter andre muligheter til side.