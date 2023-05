Barn falt ut av hus – en person anholdt

Barnet ble fløyet til sykehus med alvorlige skader, opplyser politiet.

Det gjøres nå undersøkelser ved huset på Nesodden for å se hva som har skjedd.

– Et barn på rundt ett år er sendt til sykehus med alvorlige, mulig kritiske skader etter å ha havnet ut av et vindu. Vi fikk melding klokken 15.03 fra AMK om en uavklart situasjon og er der med flere enheter, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Marstad.

– Har dere noe formening om hva som har skjedd?

– Helt konkret, nei. Vi jobber fortsatt ut ifra to hovedhypoteser. Det ene er at det er en ulykke. Det andre er at det er en kriminell handling. Når det er sagt, så mener vi at det kan være vanskelig for et ett år gammelt barn å komme seg ut av vinduet på egen hånd, svarer operasjonslederen.

En person anholdt

– Er det hovedgrunnen til at en av hypotesene er kriminell handling?

– Det er informasjon i saken som gjør at vi må være åpne for at det kan ha skjedd noe kriminelt. Vi har anholdt en person. Det er viktig å understreke at det ikke er en forelder. Det er en person med slektsforhold, sier Marstad.

HER SKJEDDE DET: Barnet falt ut av et hus på Nesodden.

Vedkommende var ikke på stedet da politiet ankom.

– Når det gjelder tilstanden til barnet så er den fortsatt alvorlig, men de har greid å stabilisere, sier Marstad.

Han kan ikke si noe om hvor langt ned barnet har falt.

Nesodden kommune sitt kriseteam er involvert etter hendelsen.

Pårørende er varslet.