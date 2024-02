– Aaaa.

En bit med polarbrød forsvinner inn i munnen til Rayan (4,5), før han piler vekk fra frokostbordet.

– Rayan vil helst løpe rundt i stuen, sier mamma, Kimia Jafari, før hun henter ham tilbake og gir ham to gode kyss i pannen.

Rayan har sterke preferanser i matveien. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

En blanding av latter og gledeslyder bobler ut av munnen på den mørkhårede gutten.

Rayan, som har barneautisme, utviklet seg tilsynelatende som andre barn det første leveåret.

– Da han var halvannet år, kunne han si enkle ord som «mamma», «hei» og «melk», men plutselig ble språket borte, sier Kimia Jafari.

– Han begynte å skrike mye, og en venninne påpekte at hun ikke fikk blikkontakt med ham.

Rayan trives i armkroken til mamma. Ute blant folk kan han bli utrygg. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Alenemoren har bakgrunn fra Iran og Afghanistan. Hun hadde aldri hørt om autisme og slet med å akseptere bekymringene.

– Jeg tenkte at de tok feil, at de bare måtte bli kjent med ham. Etter hvert skjønte jeg at jeg trengte hjelp. Han begynte å skade seg og ble ofte veldig sint uten at jeg forsto hvorfor.

Autisme Ekspander/minimer faktaboks Autisme er en utviklingsforstyrrelse som varer livet ut.

Mennesker med autisme sliter med sosialt samspill og kommunikasjon, har gjerne gjentakende og rigid adferd og begrensede interesseområder.

Det er store individuelle forskjeller hos mennesker med autisme. Derfor benyttes i dag begrepet «autismespekteret» når man setter diagnose.

Betegnelsene «aspergers syndrom» og «barneautisme» benyttes fremdeles av klinikere og på folkemunne, men er ikke lenger en formell diagnose.

«Barneautisme» brukes når symptombildet er stort. Utviklingen før treårsalderen avviker fra normalen.

«Aspergers syndrom» skiller seg fra barneautisme ved at språklig og kognitiv utvikling ikke er forsinket

Forskning har påvist at gener spiller en viktig rolle i utviklingen av autisme. Det er i dag begrenset kunnskap om miljøfaktorer som årsak. Høy alder hos foreldre, enkelte medisiner og infeksjoner som påvirker fosteret under svangerskapet, kan ha betydning. Kilder: Helsenorge, Autismeforeningen, Statped

Autismegåten

Andel barn under seks år som får diagnosen autisme er de siste årene firedoblet.

Barn av innvandrere fra alle verdensdeler er overrepresentert i statistikken, viser studier. Forskjellen er størst blant de minste.

Ifølge forskning fra FHI er sannsynligheten for å få autismediagnose blant barn av innvandrere (1-5 år) i snitt fire ganger så høy som for andre.

Blant barn av to norskfødte foreldre i utvalget hadde 0,25 prosent autismediagnose.

Blant barn av to foreldre som har innvandret hadde rundt én prosent autismediagnose.

En studie fra NTNU på barn i barnehagealder i Sør-Trøndelag, har vist sjudoblet sannsynlighet for en slik diagnose blant barn av innvandrermødre.

Forskere klør seg i hodet over utviklingen.

– Det er trolig ingen enkel årsak, men mange faktorer som spiller sammen, sier Alexandra Havdahl, forsker og senterleder ved FHI.

Forsker ved FHI, Alexandra Havdahl, deltar i et internasjonalt forskningssamarbeid om autisme. Nå jobber de for å finne ut hvorfor stadig flere barn får autismediagnose. Foto: Helge Tvedten / NRK

De skal nå lete etter mulige forklaringer på økningen.

– Eksempler på hva vi skal undersøke er forskjeller i bruk av diagnoser, at flere går i barnehage og blir fanget opp der, at vi får barn i eldre alder og at flere premature barn overlever.

Barn med autisme kan forsvinne inn i en «boble» når de gjør noe de liker. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

En offentlig utredning fra 2020 tyder på at det er forskjeller mellom land.

Blant barn med foreldre fra Eritrea hadde 2,8 prosent av småbarna (107 barn) en autismediagnose. Andelen er 12 ganger høyere enn for barn av norskfødte foreldre i samme alder.

Men tallene er ifølge FHI svært usikre fordi gruppene med barn med ulik landbakgrunn er små.

– Dette kan være tilfeldige forskjeller. Nå har vi samlet data fra flere årganger med barn og har et bedre grunnlag for å se på eventuell variasjon mellom land, sier Havdahl.

Tror depresjon kan være årsak

I Sandnessjøen har Kimia Jafari fått med seg statistikken og tenkt mye på hvorfor hennes sønn fikk autisme.

Kimia Jafari tror tiden på mottak kan ha påvirket babyen hun hadde i magen. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Hun viser frem et bilde på mobilen.

Det ble tatt da hun bodde på asylmottak i Lofoten med Rayans storesøster. I magen lå en liten gutt.

– Det var en vanskelig tid. Jeg fryktet vi ble sendt tilbake. Jeg var deprimert og gikk gjennom et vanskelig brudd. Jeg tror det kan ha bidratt til at han fikk autisme.

Kimia Jafari kort tid før sønnen ble født. Foto: Privat

Hun vil gjerne ha flere svar.

– Leger og forskere sier autisme først og fremst er genetisk, men jeg tror miljøet påvirker mye også.

Rayan liker godt å leke dinosaur. Her skremmer han NRKs reporter. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Ifølge FHI vet man ikke sikkert om traumatiske opplevelser har sammenheng med autisme, men det er én av mange teorier de skal undersøke.

Vil se etter miljøfaktorer

På Akershus Universitetssykehus er de også i gang med et forskningsprosjekt. Målet er å kartlegge miljøfaktorer i barnas første leveår og se etter sammenhenger med vanskene deres.

– Økningen har vært så kraftig at vi vanskelig kan se for oss at den skyldes forandringer i barnas genetikk, sier nevropsykolog og forsker ved Ahus, Einar Aasen Tryti.

Nevropsykolog og forsker ved AHUS, Einar Aasen Tryti Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

– Bidrar dere til å stigmatisere innvandrere ved å se på miljøet?

– Vi møter foreldre som er fortvilet, og som ikke forstår hvorfor dette ser ut til å ramme dem. Fagmiljøene forstår heller ikke denne økningen, og forskningen vår inngår i vårt ansvar for å ta familiene og deres opplevelser på alvor.

– Reell økning

Akershus Universitetssykehus (Ahus) utreder også barn med autisme og har merket den kraftige økningen i diagnoser. Også her er den største veksten blant barn av foreldre med innvandrerbakgrunn.

– Den økningen ser vi også i resten av Norge og i andre land, sier Tryti.

Hanna Friis Steen er seksjonsleder ved Barne- og ungdomsklinikken.

Hun tror ikke økningen skyldes at terskelen for å sette diagnose har blitt lavere.

– De små barna vi møter skiller seg markant fra jevnaldrende, har ofte ikke språk eller blikkontakt, strever med å leke som andre barn og blir lett frustrert i dagligdagse situasjoner, sier Steen.

– De ville blitt fanget opp for 15 år siden også, understreker hun.

Nylig uttalte fagfolk ved OUS og St. Olavs hospital det samme i en artikkel i Dag og tid.

Seksjonsleder for rehabilitering, Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus, Hanna Friis Steen, sier de ønsker å hjelpe familiene tidligere enn i dag. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

På Ahus må familier nå vente i opptil halvannet år på utredning. Sykehuset deler foreldrenes fortvilelse.

– Å komme i gang med hjelp tidlig er viktig for å gi barna så gode forutsetninger som mulig. Det er også avgjørende å styrke foreldrene tidlig fordi de er barnas viktigste ressurs, sier Steen.

– Ensom

I Sandnessjøen har Kimia og Rayan ankommet barnehagen.

I barnehagen trener Rayan med en spesialpedagog mange timer hver uke. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Med god hjelp og støtte trives han godt og bruker litt språk.

I barnehagen liker Rayan seg godt når han får være aktiv. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Kimia har et godt nettverk i Sandnessjøen. Hun studerer og tar vakter ved sykehuset. Samtidig har hun kjøpt leilighet og tatt førerkort.

Kimia tar ofte med seg Rayan ned til havet for å kaste stein. Hun trives godt omgitt av den mektige naturen på Helgelandskysten. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Bekymringene for sønnen bærer hun likevel alltid med seg.

– Hjernen min jobber hele tiden. Hva skjer i dag? Er han klar for barnehagen? Er det snø? Det kan han reagere på.

Hun elsker sønnen sin, men synes det er vanskelig å være mor til en med barneautisme.

– Jeg har på meg en maske og vil gjerne vise at jeg har det bra, men egentlig bærer jeg på en kjempetung sekk.

– Føler du deg ensom?

– Ja, jeg føler meg veldig ensom. Det er tungt. Det viktigste er å passe på Rajan og støtte ham, men hvem skal støtte meg?