Bare Støre tror Norge er på god vei mot å nå klimamål

I klimadelen av partilederdebatten i Arendal fikk partilederne beskjed om å rekke opp hånda hvis de mener Norge er på god vei mot å nå klimamålene.

Mange nølte, men til slutt var det bare Støres hånd som gikk i været.

Norges mål er å kutte 55 prosent av utslippene innen 2030.

– Er vi på god vei med Jonas' politikk? Nei. Jeg mener vi kunne klart det med vår politikk, sa Erna Solberg, som var blant de åtte øvrige partilederne som ikke rakte hånda i været.

– Klimanasjonalisme

De siste ukene har Norge vært preget av ekstremvær, noe som har satt ny fart i klimadiskusjonen.

En forutsetning for å nå norske klimamål, er at det gjøres kraftige kutt i olje- og gassektoren. For å få til det, må flere av plattformene drives på strøm.

Men Senterpartiet har vært i hardt vær etter at regjeringen nylig varslet at Melkøya skal elektrifiseres. Kritikerne, også i Sps egne rekker, frykter at Finnmark vil bli tømt for kraft. Men elektrifisering er viktig for å kutte norske klimautslipp.

KLIMANASJONALISME: Frp-leder Sylvi Listhaug langet ut mot Trygve Slagsvold Vedum da klimapolitikken ble tema i Arendal Foto: Heiko Junge / NTB

Den betente saken ble også tema i den direktesendte partilederdebatten i Arendal i kveld.

– Vi skal få dette til. Vi har satt et vilkår til om at dagens gasskraftverk går videre om vi ikke får til nok fornybar ny kraft, slo finansminister Trygve Slagsvold Vedum fast.

Han langet ut mot Listhaug og det hun var med på da Frp satt i regjering i sju år.

– Du står ikke for noe av det du har gjort! sa Vedum, og fortsatte:

– Med en gang du ikke har makt klager du over det du gjorde selv. Du var arkitekten bak dette, sa han.

Listhaug fremholdt at Frp har vært mot elektrifisering hele veien. Ren symbolpolitikk, kalte hun det.

– Dere driver med klimanasjonalisme. Heller pynte på nasjonale resultat enn å få ned de globale klimagassutslippene.

DUELL: Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte MDG-leder Arild Hermstad til dyst om klimapolitikken. Foto: Heiko Junge / NTB

Etterlyser sluttdato

Støre ble utfordret av MDG-leder Arild Hermstad, som etterlyste en sluttdato for norsk oljeleting.

– Sluttdato er en feil strategi. Vi skal fase ut kull, olje og gass, og fase inn sol, vind og vann. Men en sluttdato er å sette en hel næring på oppsigelse, sa Støre.

Hermstad viste også til at Tyskland har satt en sluttdato for kull og viste til at det gir forutsigbarhet for næringen og alle parter.

– Vi kan ikke slutte før vi har et alternativ. Det er oppskrift på krise og rekordhøye strømpriser. Det er prøvd én gang før. I Tyskland satte de en sluttdato for kjernekraft. Da gasskrisen kom til Europa, var Tyskland på felgen fordi de ikke hadde nok energi. Da går hele klimakampen i revers, sa han.