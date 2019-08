Bare menn har mistet livet i utforkjøringer i år

Tidligere denne uken kunne NRK fortelle at 2019 kan bli året med færrest trafikkdrepte siden 1947.

Særlig i sommer har tallene vært lavere enn normalt. Likevel skjer det flere alvorlige ulykker. Natt til torsdag skjedde det igjen da en 24 år gammel mann mistet livet i utforkjøring i Meløy i Nordland.

Ulykken er ikke ferdig etterforsket, men ifølge politiet viste spor på stedet at bilen hadde stor hastighet da ulykken inntraff.

– Det er utvilsomt at det har vært mye krefter, sa politioverbetjent Egil Økshoff til NRK torsdag.

Mannen som omkom i den tragiske ulykken, er den 19. personen som mister livet i en utforkjøring dette året.

Bare menn

En oversikt fra Statens vegvesen viser at samtlige 19 er menn.

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Guro Ranes sier unge menn ofte overvurderer egne ferdigheter. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Det er litt spesielt at det ikke er noen kvinner, men det at det er mange menn i utforkjøringsulykker, er noe vi kjenner godt til, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Guro Ranes.

Ifølge Statens vegvesen omkom 42 i utforkjøringsulykker i fjor – seks av dem var kvinner.

Utforkjøringulykker Hele året Mann Kvinne Sum 2014 43 8 51 2015 34 9 43 2016 44 4 48 2017 22 6 28 2018 36 6 42

Utforkjøringsulykker er den ulykkestypen som hittil i år har krevd flest liv. Deretter følger møteulykker. I løpet av årets sju første måneder har 17 mistet livet i møteulykker, seks av de omkomne er kvinner.

– Statistisk omkommer en tredel av alle i trafikken i utforkjøringsulykker, sier Ranes.

Ifølge avdelingsdirektøren kan det være flere grunner til at en utforkjøringsulykke skjer, men ofte går høy fart igjen når vegvesenet analyserer ulykkene.

– Generelt er menn mer risikovillige enn kvinner i trafikken, og det betyr at de ofte kjører fortere enn kvinner og utsetter seg selv for større fare.

– Overvurderer egne evner

Uansett ulykkestype er menn klart overrepresentert i ulykkesstatistikken.

– Det varierer fra år til år, men om lag 70–80 prosent av dem som omkommer i trafikken, er menn, sier Ranes.

– Det er riktignok flere menn i trafikken, og de kjører mer enn kvinner. Men selv når vi tar høyde for at det, så har de høyere risiko på generelt grunnlag, sier Ranes

– Er kvinner bedre sjåfører enn menn?

– Det går sikkert an å diskutere hva man mener bedre, men de er i hvert fall flinkere til å ta lavere risiko. Kvinner har et riktigere bilde av egne ferdigheter. Det er kjent at menn overvurderer evnene sine, og det gjelder spesielt de unge.

Statens vegvesen skal nå analysere ulykken i Nordland.