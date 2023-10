Bankene: – Kvinner har dårligere oversikt over økonomien enn menn

– Jeg fikk sjokk da jeg skulle skille meg. Jeg hadde latt eksmannen min styre økonomien og hadde null oversikt over familieøkonomien, forteller trebarnsmoren i 30-årene.

Kvinnen ønsker å være anonym av hensyn til barna sine. Hun har høyere utdannelse og ser på seg selv som ressurssterk, men forsto at hun hadde sovet i timen når det gjaldt egen økonomi og familiens økonomi.

– Da jeg gikk til banken forsto jeg at jeg ikke fikk låne det jeg trengte for å få en ok bolig til meg og barna mine, forteller trebarnsmoren.

Utfordringer i kø

NRK har snakket med flere kvinner i tilsvarende posisjon. Felles er at kvinnene er flaue for at de er kommet i en slik situasjon og de ønsker ikke å stille opp med navn og bilde i media.

USIKKERHET: Mange kvinner får sjokk når de skilles fordi de ikke har fulgt med på familien økonomi, Foto: NTB

Og at slike utfordringer gjelder mange kvinner, kan de største bankene bekrefte. Dyrtid og høye renter gjør at mange nyskilte får større utfordringer enn før.

DNB opplever pågang av kvinner som ønsker å skille seg og som søker råd om lån og økonomi. Høsten er høysesong for samlivsbrudd, konstaterer direktør Ingjerd Spiten i DNB.

– Vi synes er leit er at mange kvinner ikke har peiling på familiens økonomi. Det er mange kvinner som tar kontakt med banken med spørsmål om de har råd til å skille seg, sier Spiten.

Bankdirektøren forteller at den manglende innsikten gjelder kvinner i alle aldre, både unge nyetablerte og eldre kvinner som ønsker å bryte opp etter et langt samliv.

FALLGRUVER: Forbrukerøkonom og advokat Derya Incedursun i Nordea mener at mange kvinner går i fallgruver som at de stoler for mye på mannen når det gjelder økonomi. Foto: Gabrielle Steinagard

Sårbare og uvitende

– Når kvinner oppsøker oss for å få råd i forbindelse med samlivsbrudd, så har de mye dårligere oversikt over økonomien enn mennene har. Kvinner er langt mer sårbare økonomisk enn menn. Vi opplever at kvinner forteller de vil ut av forholdet og sier de ikke aner hva de har av innskudd i banken eller hva de har i samlet gjeld, sier Spiten.

Nordea har funnet ut at menn står som hovedlåntaker i to av tre tilfeller blant kundene.

Dersom mannen er registrert som hovedlåntaker, kan det få flere konsekvenser for partneren, påpeker forbrukerøkonom og advokat Derya Incedursun i Nordea.

Når trekkontoen står på mannen, begrenser dette kvinnens innsikt i lånebetalinger. Størstedelen av kommunikasjonen fra banken rettes mot mannen, som purringer via SMS, viser Nordeas oversikt.

NEDSLÅENDE: Likestilling og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon synes det er nedslående at mange kvinner har dårlig oversikt over økonomien sin.

– Dermed må hun i slike tilfeller henvende seg til mannen for å få denne informasjonen, noe som kan være utfordrende spesielt ved samlivsbrudd hvor hun ønsker å finne ut av for eksempel hvor mye egenkapital hun har bidratt med de siste årene, forteller Derya Incedursun i Nordea.

Skjer noe når kvinner får barn

– Det virker som om det skjer noe når kvinner gifter seg og får barn. Da er det veldig mange kvinner som stepper tilbake og lar mannen ha oversikt over og styre økonomien, sier Spiten i DNB.

Likestillings og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon reagerer på det han hører fra bankene.

– Dette er virkelig nedslående å høre. Men her har hver enkelt et ansvar å skaffe seg oversikt over egen og familieøkonomien, det er i de fleste tilfeller ikke vanskelig å få det. Men man må sette av tid og prioritere det, sier Bjørn Erik Thon.

Skriv avtale i gode tider

Likestillingsombudet oppfordrer alle til å skrive en samboeravtale når de flytter sammen med partneren, og også når man gifter seg.

– Slike avtaler må man inngå i gode tider når både forholdet og økonomien er bra. Man må ikke vente til det er konflikttilstander hjemme eller når økonomien er blitt dårligere, påpeker Thon.

Også bankene ber kundene om å skrive avtaler i gode tider.

SØKER RÅD: Mange kvinner søker råd om økonomi i bankene når de skal skilles. Foto: Snorre Tønset

– Det er for sent å inngå avtale når man står på randen av skilsmisse. Man må snakke om økonomi i gode tider, det er også en fin måte å skaffe seg oversikt på, sier Spiten i DNB.

Og for trebarnsmoren som ikke fikk låne det hun trengte for å få en bolig som var bra nok til henne og barneflokken, løste det seg til slutt.

– Redningen for meg var at foreldrene mine stilte opp og hjalp meg økonomisk, sier hun.