Bank bekrefter: Nordmenn har overført penger til utenlandsk konto etter falskt pengekrav

– Vi ser at det er gjennomført tre overføringer til det aktuelle kontonummeret som ikke er stanset av våre systemer, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB til NRK.

Kontonummeret det er snakk om står oppført på et brev som Økokrim beskriver som et forsøk på bedrageri. Bak bedrageriforsøket står et angivelig tysk inkassoselskap.

I løpet av de siste dagene har en rekke mennesker flere steder i landet mottatt brevet hvor det står at de risikerer å måtte betale dyre bøter eller bli dømt til fengsel for å ha lastet ned filmer ulovlig fra nettet – dersom de ikke betaler inn 3770 kroner til et kontonummer. Betalingsfristen er syv dager.

Flere tusen kan ha fått brevet

Økokrim har tidligere sagt til NRK at flere tusen nordmenn kan ha fått brevet i posten. De har tidligere ikke vært kjent med at noen har betalt kravet.

BEDRAGERI: Anne Dybo i Økokrim sier at brevet er et bedrageriforsøk og at flere tusen nordmenn kan ha blitt forsøkt lurt. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Rådgiver Anne Dybo sier til NRK at brevutsendelsen er et bedrageriforsøk som kan være straffbart.

– Vi har en mistanke om hvem det er som står bak, men vi har ikke lyst til å si noe mer om det, har Dybo tidligere sagt til NRK.

Kontakter kunder som har overført penger

I brevet står det at dersom pengene ikke blir innbetalt, vil selskapet stevne mottakeren for retten. De vil ifølge avsenderen også risikere et erstatningskrav på opp mot 120.000 kroner og 90 dager i fengsel.

Mottakerne oppfordres til å kontakte banken sin dersom de har problemer med å gjennomføre betalingen.

Cecilie Skjennald i DNB sier til NRK at de ikke har fått noen henvendelser fra kunder om betalingsproblemer.

Hun forteller at banken har avdekket tre innbetalinger i dagene etter at brevet ble sendt ut, og at de derfor har sperret muligheten for ytterligere overføringer til det tyske kontonummeret. Hun opplyser at overføringene fant sted 31. mai, 1. juni og 4. juni.

– Vi vil kontakte kundene som allerede har overført penger, sier Skjennald.

Brevet er postet i Norge

Selskapet som står bak brevutsendingen ble registrert i England den 26. mars i år av en nordmann i 40-årene. Nordmannen bor ifølge Folkeregisteret i utlandet, men står registrert med flere roller i norske bedrifter.

Brevene som ble sendt ut er datert i forrige uke, og med München i Tyskland som avsendersted.

Aud Skoglunn, en av dem som mottok brevet, sier til NRK at hun stusset over at brevet ble sendt med norske frimerker på konvolutten.

FIKK BREV: Aud Skoglunn (74) er en av mange som fikk brevet fra det angivelige tyske inkassoselskapet i posten. Foto: Sverre Holm-Nilsen

Posten Norge bekrefter nå at brevene må ha blitt postlagt i Norge.

– Et lands frimerke kan bare brukes til å sende post fra det landet. Andre lands frimerker blir ikke godtatt som frankeringsmiddel andre steder enn i det landet de er kjøpt, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

– Postlagt et sted fra Trøndelag og sørover

NRK har sendt bilder av konvolutten som brevet kom i til Posten Norge for å se om de kunne finne ut mer om hvor brevene er postlagt.

Bildene viser et norsk frimerke med stempel og en rød strekkode nederst på konvolutten.

– Vi ser i hvert fall at brevet er blitt sortert på Postens Østlandsterminal på Lørenskog utenfor Oslo. Det viser både den røde strekkoden og stempelet. Det betyr at brevene er postlagt et sted fra Trøndelag og sørover, sier Eckhoff.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med selskapet som har sendt ut brevene og mannen som opprettet selskapet. Ingen har besvart NRKs henvendelser.

Forbrukerrådet: – Anmeld til politiet

Forbrukerrådet har bare den siste uken fått rundt 20 henvendelser om denne saken.

– De som har fått disse brevene er litt redde og lurer på hva som skjer hvis de ikke betaler. Vi forstår godt at det er en skremmende opplevelse. Vi råder dem til å ikke gjøre noen ting, verken å svare på henvendelsen eller å betale dette kravet, sier Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.

– Det eneste vi ønsker at folk gjør er å sende en kopi av brevet til politiet, fordi de etterforsker denne saken.

Forbrukerrådet la i går selv ut en advarsel mot brevet på sine nettsider.