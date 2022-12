Baneheia-etterlatte hadde ønsket en ny rettssak

Det er allerede klart at Viggo Kristiansen kommer til å bli frikjent for drapene i Baneheia når saken starter i Borgarting lagmannsrett.

Partene er enige om at det ikke finnes holdepunkter for at Viggo Kristiansen (43) hadde noe med drapene i Baneheia å gjøre.

– Jeg vil be Borgarting lagmannsrett frifinne Viggo Kristiansen, sa riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i oktober.

Han var ikke i tvil om avgjørelsen, og beklaget uretten som var begått overfor Kristiansen.

Dette er Baneheia-saken Ekspandér faktaboks * Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere. * Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel. * Kristiansen ble dømt for voldtekt og drap på begge jentene. Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene. * Andersen tilsto – Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig * Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fikk saken på sitt bord for sjuende gang sommeren 2017. * I februar 2021 bestemte kommisjonen at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken. * Fredag 21. oktober besluttet riksadvokat Jørn Maurud at han vil gå til lagmannsretten med beskjed om at Viggo Kristiansen skal frifinnes for drapene og overgrepene som han ble domfelt for.

Kritisk bistandsadvokat

Håkon Brækhus er bistandsadvokat for foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen.

Han påpeker at Viggo Kristiansen og forsvarerne tidligere ga uttrykk for at de ønsket en full rettssak for at Kristiansen skulle få en skikkelig renvaskelse.

– Mine klienter har også ønsket en full ny rettssak for å få alle sider ved saken belyst. Så de synes egentlig det er litt synd at saken i praksis er avgjort på et kontor i Oslo, sier Brækhus.

REPRESENTERER DE ETTERLATTE: Bistandsadvokatene Audun Beckstrøm (til venstre) og Håkon Brækhus. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Betyr det at de fortsatt tror det var Viggo Kristiansen som begikk dette drapet?

– Jeg skal ikke begi meg inn på hva den eller andre tror og mener om bevisene, men det handler om hvordan bevisene er tolket. Og da synes man at det ville vært mer tilfredsstillende om det kunne skje i en åpen prosess enn at det avgjøres av påtalemyndigheten alene, svarer Brækhus.

Kristiansens forsvarer Bjørn André Gulstad sier han har full forståelse for foreldrenes mening, men vil ikke kommentere synspunktene utover det.

Avgjørelse torsdag

Det blir en kort prosess i Borgarting lagmannsrett, der både Kristiansens forsvarer og påtalemyndigheten ber om at Kristiansen frifinnes.

Avgjørelsen kommer allerede torsdag.

Brækhus sier foreldrene fortsatt har mange spørsmål i saken. Han viser til at det etter frifinnelsen av Kristiansen ikke er noen som er dømt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

– Det er klart at det er en stor ulykke for foreldrene at de ikke får noe klart svar på hvem som drepte henne, sier han.

Andersen siktet

I juli ble det kjent at Jan Helge Andersen nå er siktet for drapet på Paulsen.

Andersens forsvarer, Svein Holden, har sagt at han forventer at saken henlegges.

SIKTET: Jan Helge Andersen i bilen, med forsvarer Svein Holden utenfor, i forbindelse med et avhør i den nye Baneheia-saken. Foto: Runar Henriksen Jørstad

Svaret på hvor etterforskningen ender kommer først neste år. Noe de etterlatte stusser over.

– For dem er dette én sak. Man synes det er fryktelig rart at man avgjør saken for den ene før man avgjør den for den andre. Om man mener det er mer etterforskning igjen i Baneheia-komplekset, burde man etter vår vurdering ha etterforsket det ferdig før man avgjør saken for noen, sier han.

Utmåles straff

Viggo Kristiansen skal få en dom for gjentatte overgrep med en mindreårig jente fra mai 1994 til desember 1996. Han skal også dømmes for fredskrenkelse mot en voksen.

Han har erkjent dette, og straffen er sonet for lengst.

– Det er noe han gjennom hele soningen og fremdeles tar innover seg at var veldig galt. Han har vist anger, forsøkt å skape en endring og lykkes med det. Han angrer veldig på det som skjedde, sier forsvarer Bjørn André Gulstad.

Han sier avgjørelsen vil ha betydning for Kristiansens ettermæle.

– Men helt konkret i saken om erstatning har det betydning for hva som skal trekkes fra de 21 årene han har sonet som uskyldig dømt, sier Gulstad.

Hverken foreldrene til de drepte jentene eller Viggo Kristiansen vil være til stede i retten tirsdag. Viggo Kristiansen skal møte når dommen faller på torsdag, bekrefter forsvareren.